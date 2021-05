Padova-Renate dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Padova e Renate giocano il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di C: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

PADOVA-RENATE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Padova-Renate

Padova-Renate Data: 2 giugno 2021

2 giugno 2021 Orario: 17.30

Canale tv: Eleven Sports Sky Primafila (canale 251 satellite)

Streaming: Eleven Sports

Qualificazione in mano per il Padova, autore di un secco 3-1 ai danni del Renate nella partita d'andata del secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Decisivo un uomo solo: Cosimo Chiricò, autore di una tripletta con un goal più bello dell'altro.

Il Padova ha risposto come meglio non poteva al primo impegno dopo un mese di sosta, vincendo e conquistando una netta vittoria, mettendo una seria ipoteca sul passaggio alle final four. Il Renate dovrà necessariamente vincere con almeno tre reti di scarto per passare in semifinale.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Padova-Renate: dalle ultime sulle formazioni fino a dove seguire la partita in tv e streaming .

ORARIO PADOVA-RENATE

Padova-Renate, gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 giugno 2021 allo stadio Euganeo di Padova: il calcio d'inizio tra la formazione patavina e quella brianzola è in programma alle ore 17.30.

Padova-Renate sarà visibile in diretta tv, previo un abbonamento, su Eleven Sports, piattaforma che anche in questa stagione detiene i diritti del campionato di Serie C e anche dei playoff. Si potrà assistere alla gara scaricando l'app su una moderna smart tv.

La gara tra Padova e Renate sarà visibile, a pagamento, anche su Sky Primafila al canale numero 251 del satellite. Non è invece prevista la trasmissione in chiaro su Rai Sport.

Padova-Renate, sfida dei playoff di Serie C, sarà visibile anche in diretta streaming su Eleven Sports: basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app, utilizzabile su vari dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet.

PADOVA (4-3-1-2): Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Gasbarro; Hraiech, Hallfredsson, Della Latta; Jelenic; Chiricò, Biasci.

RENATE (3-5-2): Gemello; Anghileri, Damonte, Silva; Guglielmotti, Kabashi, Vicente, Ranieri, Rada; Galuppini, Nocciolini.