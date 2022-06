Padova-Palermo dove vederla: Eleven Sports, Rai, Sky o One Football? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Primo atto della finale dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

PADOVA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Padova-Palermo

Padova-Palermo Data: 5 giugno 2022

5 giugno 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Eleven Sports , Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, RaiPlay, OneFootball e 196sport

Soltanto una tra Padova e Palermo potrà gioire per la promozione in Serie B: definita la finale dei playoff di Serie C, con il primo atto in scena in Veneto (ritorno in programma in Sicilia una settimana esatta più tardi).

La squadra allenata da Massimo Oddo ha chiuso al secondo posto la stagione regolare nel girone A alle spalle del Südtirol e al termine di un entusiasmante duello punto a punto: cammino nei playoff iniziato a partire dal secondo turno della fase nazionale, eliminate nell'ordine Juventus Under 23 e Catanzaro.

I ragazzi di Silvio Baldini, invece, si sono classificati terzi nel raggruppamento C dietro a Bari e Catanzaro: il loro percorso si è aperto nel primo turno della fase nazionale con la vittoria e il pareggio che hanno eliminato la Triestina, a cui hanno fatto seguito i risultati positivi contro Entella e Feralpisalò.

Entrambe le società non disputano un campionato di Serie B dalla stagione 2018/2019: i veneti vennero retrocessi in virtù del 18° posto ottenuto sul campo, per i siciliani arrivò l'onta dell'esclusione per problemi finanziari e la conseguente ripartenza dai dilettanti.

Grazie a questo articolo rimarrete aggiornati su Padova-Palermo: dalle info relative alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO PADOVA-PALERMO

Padova-Palermo, match d'andata della finale dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 5 giugno 2022 allo stadio 'Euganeo' di Padova. Calcio d'inizio fissato alle ore 21. L'arbitro sarà il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

DOVE VEDERE PADOVA-PALERMO IN TV

Sarà Eleven Sports a trasmettere la partita attraverso l'app disponibile su smart tv, scaricabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick: per accedere al contenuto bisognerà sottoscrivere un abbonamento mensile o stagionale.

Sfida visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

PADOVA-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

L'app di Eleven Sports fruibile anche su device portatili come smartphone e tablet, mentre il sito ufficiale è raggiungibile direttamente dal browser.

Gli abbonati Sky potranno contare sul servizio streaming di Sky Go, tramite l'app apposita.

Su OneFootball sarà possibile seguire il match in pay-per-view. I residenti all'estero potranno ripiegare sul portale 196sports.

L'articolo prosegue qui sotto

L'opzione gratuita è rappresentata dalla piattaforma RaiPlay, a cui basterà registrarsi.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA-PALERMO

PADOVA (4-3-3): Antonio Donnarumma; Gasbarro, Valentini, Ajeti, Kirwan; Germano, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Santini, Bifulco. All. Oddo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Soleri; Brunori. All. Baldini.