Padova-Livorno: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Padova ospita il Livorno nella 38ª giornata del campionato di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Matteo Centurioni, già matematicamente retrocesso in Serie C, ospita il di Roberto Breda nella 38ª e ultima giornata di Serie B. I veneti sono penultimi in classifica con 30 punti frutto di 5 vittorie, 15 pareggi e 15 sconfitte, i toscani si trovano al 15° posto a quota 38 punti (gli stessi della , ma rispetto ai campani sono sotto negli scontri diretti) con un cammino di 9 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte, e al momento disputerebbero il playout contro il .

Federico Bonazzoli è il miglior marcatore dei biancoscudati con 8 reti in 35 presenze, mentre Alessandro Diamanti è il giocatore più prolifico degli amaranto con 10 goal segnati in 32 partite giocate. Il Padova è reduce da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Livorno invece ha ottenuto un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA PADOVA-LIVORNO

Padova-Livorno si disputerà il pomeriggio di sabato 11 maggio 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Euganeo di Padova. Fra le due squadre sarà il 22° confronto nel campionato di Serie B. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE PADOVA-LIVORNO IN TV E STREAMING

La partita Padova-Livorno sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN con telecronaca curata da Stefano Giovampietro. Gli utenti della piattaforma potranno seguire la gara su diversi dispositivi: ad esempio sui loro personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o sul proprio televisore di casa collegandolo a un decoder Sky Q, ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o attraverso dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, e i tifosi e gli appassionati 'su richiesta' potranno vedere il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA-LIVORNO

PADOVA (4-3-1-2): Minelli; Cappelletti, Andelkovic, Cherubin, Longhi; Belingheri, Serena, Mazzocco; Pulzetti; Baraye, Moro.

LIVORNO (4-3-1-2): Zima; Di Gennaro, Dainelli, Boben; Valiani, Luci, Agazzi, Porcino; Murilo; Giannetti, Raicevic.