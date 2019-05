Padova-Livorno dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Livorno a caccia dei punti salvezza in casa di un Padova già retrocesso: ecco dove vedere il match dell'Euganeo in tv e streaming.

La Serie B arriva al suo ultimo atto anche per il , che in casa del decide la propria permanenza diretta in Serie B. Una partita di importanza capitale per i labronici, che attualmente si trovano al quintultimo posto della classifica, appaiati a pari punti con la ma penalizzati dal criterio degli scontri diretti.

La doppia sfida di campionato tra Livorno e Salernitana si è infatti conclusa con un 1-0 a favore dei toscani al Picchi e con un 3-1 per i campani all'Arechi. Per questo, se il campionato si fosse concluso prima dell'ultima giornata, a disputare i playout per la salvezza sarebbe stata la formazione di Breda.

Le ultime posizioni della Serie B, in ogni caso, propongono un quadro ingarbugliatissimo che non coinvolge certamente soltanto il Livorno e la Salernitana: a rischio playout c'è anche il , che ha due punti in più di toscani e campani, mentre il ha l'acqua alla gola e deve assolutamente conquistare i 3 punti per evitare la retrocessione diretta. Tutto, insomma, può ancora accadere negli ultimi, appassionanti 90 minuti.

Una situazione che non coinvolge invece il Padova, matematicamente retrocesso in Serie C con una giornata d'anticipo dopo lo spettacolare pareggio per 3-3 sul campo del . I veneti hanno come unico obiettivo quello di concludere in maniera dignitosa, davanti al proprio pubblico, un campionato disastroso.

In questa pagina tutte le informazioni su Padova-Livorno, dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming.

PADOVA-LIVORNO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Padova-Livorno DATA 11 maggio 2019, 15.00 DOVE Stadio Euganeo, Padova ARBITRO Antonio Rapuano TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO PADOVA-LIVORNO

Padova-Livorno, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B, si giocherà sabato 11 maggio 2019 con calcio d'inizio in programma alle ore 15. L'intero turno andrà in onda in contemporanea con la gara dell'Euganeo.

Non è prevista alcuna copertura televisiva per la sfida tra Padova e Livorno, visto che soltanto DAZN trasmetterà la partita. Sarà però possibile assistere al match con una smart compatibile al servizio, collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox, o ancora utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Come detto sarà DAZN, che ha acquisito i diritti della Serie B, a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida tra Padova e Livorno. Sarà possibile assistere al match dell'Euganeo non solo in tv, ma anche in grazie a vari dispositivi: dal pc al tablet, passando per lo smartphone.

PADOVA (4-3-1-2): Minelli; Cappelletti, Andelkovic, Cherubin, Longhi; Belingheri, Serena, Mazzocco; Pulzetti; Baraye, Moro.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro, Dainelli, Boben; Valiani, Luci, Agazzi, Porcino; Murilo; Giannetti, Raicevic.