Padova-Juventus Under 23 dove vederla: Eleven Sports, Rai, Sky o One Football? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PADOVA-JUVENTUS UNDER 23: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Padova-Juventus Under 23

: Padova-Juventus Under 23 Data : 21 maggio 2022

: 21 maggio 2022 Orario : 20.30

: 20.30 Canale tv : Eleven Sports , SkySport

: Streaming: Eleven Sports, SkyGo, OneFootball, 196 Sport

La Juventus Under 23 fa visita al Padova nella gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.

Dopo aver superato già tre turni, i bianconeri guidati da Lamberto Zauli sfidano la formazione di Massimo Oddo, piazzatasi seconda nel girone A di Serie C alle spalle del Sudtirol.

La Juve nei primi tre turni ha superato Piacenza, Pro Vercelli e Renate ma nella gara d'andata è stata sconfitta in casa dal Padova e ora dovrà vincere con almeno due goal di scarto per accedere alla Final Four. In caso di parità dopo i 180' infatti a qualificarsi sarebbero i veneti, che sono testa di serie.

Il Padova è entrato in gioco proprio dal secondo turno e ha già vinto la Coppa Italia di Serie C battendo in finale il Sudtirol.

ORARIO PADOVA-JUVENTUS UNDER 23

Padova-Juventus Under 23 si giocherà sabato 21 maggio 2022 allo Stadio 'Euganeo' di Padova. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERE PADOVA-JUVENTUS UNDER 23 IN TV

La partita Padova-Juventus Under 23 sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports, che detiene i diritti dei playoff di Serie C: dopo aver effettuato l'abbonamento mensile o stagionale, si dovrà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Sky inoltre trasmetterà Padova-Juventus Under 23 sul canale 252.

PADOVA-JUVENTUS UNDER 23 IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Padova-Juventus Under 23 in diretta streaming su Eleven Sports collegandosi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile, selezionare il match.

Gli abbonati a Sky potranno usufrire dell'app SkyGo. OneFootball trasmetterà invece Padova-Juventus Under 23 in pay-per-view. Un'ultima alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming per i residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA-JUVENTUS UNDER 23

PADOVA (4-3-3) Donnarumma; Germano, Ajeti, Monaco, Gasbarro; Della Latta, Settembrini, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All. Oddo.

JUVENTUS UNDER 23 (4-3-2-1): Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Barrenechea, Iocolano; Compagnon, Soulé Da Graca. All. Zauli.