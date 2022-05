Padova-Catanzaro dove vederla: Eleven Sports, Rai, Sky o One Football? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Padova e Catanzaro si sfidano nella semifinale di ritorno dei playoff di C: ecco dove seguire il match in tv e streaming e le probabili formazioni.

PADOVA-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Padova-Catanzaro

: Padova-Catanzaro Data : 29 maggio 2022

: 29 maggio 2022 Orario : 19.00

: 19.00 Canale tv : Eleven Sports , SkySport (canale 252)

: (canale 252) Streaming: Eleven Sports, SkyGo, OneFootball, 196 Sport

Padova e Catanzaro si sfidano nella gara di ritorno della semifinale playoff di Serie C.

Dopo lo 0-0 della gara d'andata giocata al 'Ceravolo', veneti e calabresi si affrontano nel faccia a faccia decisivo che vale l'accesso alla finalissima playoff.

La squadra di Oddo, dopo il secondo posto in regular season nel girone A, ha eliminato la Juventus Under 23 grazie al miglior piazzamento in classifica: vittoria 1-0 ad Alessandria e sconfitta indolore, sempre per 1-0, in casa.

Il Catanzaro, invece, arriva all'appuntamento che mette in palio l'atto finale con vista sulla Serie B, dopo la seconda piazza conquistata nel girone C e, soprattutto, dopo aver regolato il Monopoli (0-3 e 1-0) nel turno precedente.

ORARIO PADOVA-CATANZARO

Padova-Catanzaro si giocherà domenica 29 maggio 2022 allo Stadio 'Euganeo' di Padova. Calcio d'inizio alle ore 19.00.

DOVE VEDERE PADOVA-CATANZARO IN TV

La partita tra Padova e Catanzaro verrà trasmessa in diretta tv su Eleven Sports: dopo aver effettuato l'abbonamento mensile o stagionale, sarà necessario scaricare l'app su una smart tv compatibile, o attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match verrà trasmesso anche da Sky sul canale Sky Sport (252 del satellite)

PADOVA-CATANZARO IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire la sfida dell''Euganeo' in diretta streaming su Eleven Sports collegandosi al sito ufficiale

Gli abbonati Sky potranno usufrire del servizio Sky Go, anche in questo scaricando l'app o collegandosi al portale.

Poi c'è l'opzione OneFootball trasmetterà la gara in pay-per-view.

L'articolo prosegue qui sotto

Infine, l'alternativa 196 Sports, piattaforma di streaming per i residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA-CATANZARO

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Pelagatti, Ajeti, Kirwan; Settembrini, Dezi, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Terrani. All. Oddo

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Vivarini