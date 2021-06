Padova-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Padova e Avellino si affrontano nella semifinale d'andata dei playoff di C: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

PADOVA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Padova e Avellino incrociano le armi nel primo dei due appuntamenti che vengono l'approdo alla finalissima dei playoff di Serie C. I veneti hanno sfiorato lo psicodramma subendo il tentativo di rimonta da parte del Renate che, all' 'Euganeo', si è portato addirittura sullo 0-3. A salvare la formazione di Mandorlini ci ha pensato Ronaldo autore del goal qualificazione.

A fare visita ai patavini ci sarà l'Avellino che ha limitato i danni contro il Sudtirol perdendo 1-0 (rigore di Casiraghi al nono minuto di recupero) dopo aver regolato con due goal di scarto la squadra di Vecchi in trasferta.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Padova-Avellino: dalle notizie riguardo le formazioni e dove vederla in tv e streaming .

ORARIO PADOVA-AVELLINO

Padova-Avellino si giocherà domenica 6 giugno 2021, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

Padova-Avellino sarà disponibile in diretta tv attraverso la piattaforma Eleven Sports. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv oppure sfruttando dispositivi come Playstation o XboX, oppure Amazon Fire Stick o Google Chromcast, oppure un decoder Sky Q.

La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport, sul canale Rai Sport HD, al numero 57 del digitale terrestre.

Come tutto il resto della Serie C, la sfida tra Padova e Avellino sarà disponibile in streaming live su Eleven Sports: sarà sufficiente collegarsi al sito dell'app, per poi procedere alla registrazione o al login. L'app è disponibile su vari dispositivi come smartphone o tablet, oppure su pc o notebook.

Sarà possibile seguire la partita in streaming anche su RaiPlay, scaricando l'applicazione su tablet e smartphone oppure collegandosi al sito ufficiale da computer.

PADOVA (4-3-3): Dini; Pelagatti, Andelkovic, Kresic, Gasbarro; Ronaldo, M.Mandorlini, Della Latta; Bifulco, Paponi, Chiricò.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Rizzo, Carriero, Silvestri, D'Angelo, Tito; Maniero, Santaniello.