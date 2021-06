Padova e Alessandria si sfidano nella finale d'andata dei playoff di C. Tutto sul match, da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni.

PADOVA-ALESSANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Padova-Alessandria

Padova-Alessandria Data: 13 giugno 2021

13 giugno 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven Sports, Rai Sport

Eleven Sports, Rai Sport Streaming: Eleven Sports, Rai Play

Due squadre, un posto per la Serie B. La finale dei playoff di Serie C è tra Padova ed Alessandria. Le due formazioni hanno avuto la meglio rispettivamente di Avellino e Albinoleffe. Mandorlini e Longo, dunque, si sfideranno per un posto nella prossima serie cadetta.

Il Padova ha chiuso la stagione regolare del girone B con 79 punti, a pari merito col Perugia ma sono stati gli umbri a staccare subito il pass per la B in virtù degli scontri diretti. L'Alessandria, invece, ha concluso la stagione regolare di Serie C girone A al secondo posto, dietro il Como direttamente promosso in B.

La finale di andata si disputerà domenica, all’Euganeo, mentre il ritorno è previsto giovedì 17 giugno, allo stadio Moccagatta.

La finale dei playoff stabilirà la quarta squadra promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana. Ricordiamo che nella final four è azzerato il vantaggio della classifica, quindi in caso di parità di punti e di gol si giocano i supplementari e poi eventualmente si va ai rigori.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Padova-Alessandria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PADOVA-ALESSANDRIA

Padova-Alessandria, finale d'anata dei playoff di Serie C, si giocherà allo Stadio 'Euganeo' di Padova, domenica 13 giugno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.30.

L'attesa finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Alessandria verrà trasmessa in diretta da Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti per trasmettere le partite di Serie C. Sottoscrivendo l'abbonamento sarà possibile seguire il match su smart tv che sia compatibile con l'app dedicata. È prevista anche la trasmissione in chiaro della partita su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre).

Il match dell'Euganeo si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre su Eleven Sports attraverso dispositivi come pc e notebook, tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al portale della piattaforma, in alternativa si potrà utilizzare l'app.

La diretta in streaming di Albinoleffe-Alessandria sarà visibile anche grazie al servizio streaming gratuito RaiPlay.

Chiricò e Paponi da una parte, Corazza e Arrighini dall'altra. Sfida tra coppie d'attacco nella finale dei playoff. Il Padova scenderà in campo con il 4-3-1-2 con Dini tra i pali, Germano e Curcio esterni, Kresic e Rossettini centrali. Hraiech, Della Latta e Halfredsson in mezzo. Ronaldo alle spalle di Chiricò e Paponi.

3-5-2, invece, per l'Alessandria con Pisseri tra i pali, Prestia, Di Gennaro e Macchioni in difesa. Mustacchio e Celia esterni, Casarini, Bruccini e Di Quinzio in mezzo. Corazza e Arrighini in avanti.

PADOVA (4-3-1-2): Dini; Germano, Kresic, Rossettini, Curcio; Hraiech, Della Latta, Halfredsson; Ronaldo; Chiricò, Paponi. All. Mandorlini

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Di Quinzio, Celia; Corazza, Arrighini. All.: Longo