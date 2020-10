Padoin racconta Conte: "Se non era soddisfatto, all'intervallo volava di tutto"

Simone Padoin ha trascorso quattro anni e mezzo da sogno alla , vincendo cinque scudetti e diventando un idolo per i tifosi grazie alla sua generosità in campo.

A 'Cronache di Spogliatoio' l'esterno dell' ha raccontato della sua esperienza bianconera sotto la gestione Conte, allenatore che lo ha portato a . E che subito lo portò allo scudetto.

"Da allenatore il discorso che ci fece quando mancavano 4 gare fu decisivo, ci disse di crederci perché il era in difficoltà, l’impatto a livello motivazionale fu veramente pauroso. Capitava che volasse di tutto a fine primo tempo quando non era soddisfatto".

Nel 2013 i bianconeri andarono in tournée oltreoceano e terminarono a Miami. Quando Conte fece sudare alla grande tutti i giocatori che la notte prima erano stati in discoteca.

"Eravamo in tournée a Miami e ci aveva concesso la serata libera. Il giorno dopo saremmo ripartiti per l’ , così uscimmo e tornammo davvero tardi. Pensavamo che l’allenamento sarebbe stato tranquillo. E invece al mattino ci sfondò, non ebbe pietà".