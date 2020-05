Paderborn-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Paderborn sfida il Borussia Dortmund nella 29ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Paderborn di Steffen Baumgart sfida in casa il di Lucien Favre nell'ultima gara domenicale della 29ª giornata di . I neroblù sono in fondo alla classifica con 19 punti e un cammino di 4 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte, mentre i gialloneri si trovano al 2° posto a quota 57 punti, frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte e dopo l'ampio successo del contro il Fortuna Düsseldorf, hanno ora un distacco di 10 lunghezze dal vertice della graduatoria.

Le due formazioni si sono affrontate in Bundesliga altre 3 volte, con un bilancio che vede una prevalenza di pareggi, 2, e un successo del . Le sfide ufficiali sono invece 5, e anche in questo caso il Paderborn non ha mai vinto (3 sconfitte e 2 pareggi).

L'unica squadra che dopo 28 giornate è riuscita a salvarsi avendo appena 19 punti in 28 partite è stata l'FC Homburg, che ha centrato l'impresa attraverso lo spareggio nel 1986/87 (considerando sempre gli attuali 3 punti a vittoria).

Altre squadre

Il Paderborn non vince in Bundesliga da ben 10 gare, avendo ottenuto 4 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 9, mentre il k.o. nel 'Der Klassiker' contro il Bayern ha messo fine ad una striscia positiva di 6 successi consecutivi del Borussia Dortmund.

La squadra di Favre è quella che ha subito meno reti di tutte nelle ultime 7 gare del campionato tedesco: appena 2. I gialloneri tuttavia hanno vinto soltanto una delle ultime 6 trasferte contro squadre neopromosse in Bundesliga: 3-1 con il Colonia nella seconda giornata di questo campionato, avendo per il resto un bilancio di ben 4 sconfitte e un pareggio.

L'attaccante di origini congolesi Streli Mamba e il suo partner d'attacco Srbeny sono giocatori più prolifici del Paderborn con 5 reti realizzate, mentre Jadon Sancho è il bomber stagionale del Borussia Dortmund in Bundesliga con 14 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Paderborn-Borussia Dortmund: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

PADERBORN-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Paderborn-Borussia Dortmund

Paderborn-Borussia Dortmund Data: 31 maggio 2020

31 maggio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO PADERBORN-BORUSSIA DORTMUND

Paderborn-Borussia Dortmund si giocherà la sera di domenica 31 maggio 2020 nella cornice della Benteler-Arena di Paderborn e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 18.00. Sarà il 4° confronto in Bundesliga fra le due squadre.

La partita Paderborn-Borussia Dortmund sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani.

Tifosi e appassionati potranno seguire Paderborn-Borussia Dortmund anche in diretta mediante Sky Go. La partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra possibilità è rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky. Acquistando uno dei pacchetti disponibili, permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Bundesliga.

Baumgart dovrebbe schierare il Paderborn con il 4-4-2. In attacco coppia offensiva composta da Srbeny e Mamba. Sulle fasce Pröger e Antwi-Adjei, ma quest'ultimo è insidiato da Holtmann. In mezzo Sabidis e Vasiliadis. Fra i pali agirà Zingerle, in difesa Dräger o Jans a destra, Collins a sinistra e una coppia centrale composta da Hünemeier o Strohdiek e Schonlau.

Favre confermerà il 3-4-2-1 ma non potrà disporre del bomber Haaland, uscito anzitempo nella sfida contro il Bayern per un problema fisico. Al suo posto davanti ci sarà spazio dal 1' per Thorgan Hazard. Alle sue spalle dovrebbero agire da trequartisti Jadon Sancho e Brandt. Ancora ai box anche il capitano Marco Reus. In mediana i due tornanti saranno Hakimi e Guerreiro, con Emre Can e Witsel in mezzo. Tutto scolpito in difesa, con Piszczek, Hummels e Akanji a comporre la linea a tre davanti al portiere Bürki.

PADERBORN (4-4-2): Zingerle; Dräger, Hünemeier, Schonlau, Collins; Pröger, Sabidis, Vasiliadis, Antwi-Adjei; Srbeny, Mamba.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Brandt; T. Hazard.