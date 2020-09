Padelli e Berni svincolati dall'Inter: Radu per ora secondo di Handanovic

Handanovic primo portiere dell'Inter, Radu secondo e Stankovic terzo: ma sia Berni che Padelli sperano di tornare in nerazzurro.

Nei prossimi giorni potrebbe cambiare qualcosa, ma per ora Daniele Padelli e Tommaso Berni non sono più giocatori dell'. Il secondo e il terzo portiere nerazzuro non hanno infatti rinnovato i loro contratti, risultando svincolati dopo il termine della stagione sportiva 2019/2020, posticipata a causa del coronavirus.

Lo stesso sito ufficiale dell'Inter non presenta più nè Padelli nè Berni nella rosa nerazzurra, con Handanovic supportato da Radu, tornato in nerazzurro dopo l'esperienza al , nonchè dal giovane Stankovic, classe 2002 figlio del vecchio idolo Deki.

Per Padelli, secondo di Handanovic dal 2017 e con otto presenze ufficiali, potrebbe esserci un rinnovo per diventare terzo portiere dell'Inter nel 2019/2020, mentre Berni difficilmente proseguirà in nerazzurro dopo essere rimasto svincolato in seguito a sei annate senza neanche una gara giocata.

Berni ci spera comunque ancora, fiducioso:

"Se è davvero finita con l’Inter? Ancora ci credo, vorrei giocare un altro anno. So che posso dare esperienza in un gruppo. Magari a Milano, anche se so che non è facile. Aspettiamo. Sono sempre stato un sognatore e spero che succeda".

L'Inter sembrerebbe intenzionata a puntare su Radu come secondo, almeno per ora, ma non è da escludere un ritorno last minute di Padelli. E al 100% nemmeno quello di Berni, che a 37 anni non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Classe 1997, Radu ha giocato un anno e mezzo con il Genoa prima di essere ceduto al , dove non è mai sceso in campo: ora nuovamente all'Inter, spera di poter giocarsi le sue chances in nerazzurro, magari nelle gare in cui Handanovic potrebbe riposare.