Paco Alcacer riparte dagli Emirati Arabi: ufficiale il passaggio allo Sharjah

L'attaccante spagnolo lascia il Villarreal in prestito con diritto di riscatto: nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti per l'ex Barcellona.

Una nuova avventura lontano dall'Europa. Una sfida per tornare a brillare e riprendersi la scena dopo un periodo con più ombre che luci. Paco Alcacer riparte degli Emirati Arabi Uniti. Lo Sharjah ha annunciato l'arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Villarreal dell'attaccante spagnolo classe '93.

Arrivato dal Borussia Dortmund a gennaio 2020 per circa 23 milioni di euro, cifra record per il Villarreal, Paco Alcacer ha realizzato 21 goal in 76 presenze.

Lo spagnolo inizialmente godeva della stima di Javi Calleja, ma dopo il cambio in panchina e l'arrivo di Unai Emery le cose sono cambiate.

L'ex Barcellona era considerato un esubero: il 'Submarino Amarillo' ha deciso di cederlo in prestito per liberare un parte del monte ingaggi e regalare ad Emery un'alternativa a Danjuma e Moreno nel ruolo di centravanti.

Cresciuto ed esploso con il Valencia, Paco Alcacer ha vestito la maglia del Barcellona dal 2016 al 2018, collezionando 15 goal e 8 assist in 50 presenze tra tutte le competizioni, prima di passare al Borussia Dortmund, con cui ha totalizzato 26 reti e 4 assist in 47 apparizioni.

Alcacer, che ha realizzato anche 12 goal con la Spagna e vanta in bacheca una Liga e due Coppe del Re col Barcellona, una Europa League col Villarreal e una Supercoppa di Germania col Borussia Dortmund, ha scelto di ripartire dagli Emirati Arabi Uniti.

Il classe 1993 rinforza lo Sharjah, che riparte con l'obiettivo di conquistare il titolo dopo il secondo posto della passata stagione alle spalle dell'Al Ain di Rebrov.