Ozil e Kolasinac, arriva l'annuncio di Emery: "Sono pronti al 100% per giocare"

Dopo le vicende di cronaca che li hanno visti coinvolti, Emery è pronto a schierare Ozil e Kolasinac con il Burnley: "Sono concentrati sulla gara".

Dopo le vicissitudini di cronaca che li hanno visti loro malgrado coinvolti, Mesut Ozil e Sead Kolasinac, che stanno vivendo sotto scorta per ragioni di sicurezza personale, sono pronti a fare il loro esordio stagionale in Premier League con l'. Ad annunciarlo in conferenza stampa due giorni prima dalla sfida di sabato con il è stato il tecnico dei Gunners Unai Emery.

"Cerco di essere positivo e penso che i giocatori siano concentrati sulla squadra. Sono pronti a giocare al 100%. Voglio aiutarli a ritrovare la normalità, allenandoci insieme, pensando e concentrandoci su ogni partita che abbiamo di fronte".

Dopo l'assenza nella trasferta di al St. James's Park, decisa dalla società londinese per ulteriori rischi di sicurezza corsi dai due tesserati, dunque, entrambi dovrebbero scendere in campo all'Emirates contro i Clarets.

La polizia di Londra intanto ha reso noto di aver arrestato 2 persone lo scorso 8 agosto: Ferhat Ercan, di Highgate, e Salaman Ekinci, di , entrambi di 27 anni, mentre si trovavano nei pressi dalla casa di Ozil, nel nord di Londra.

Entrambi sono accusati di turbamento dell'ordine pubblico e di tentativo di furto d'auto nei confronti di Ozil. Le due accuse saranno trattate separatamente, mentre i due imputati dovranno comparire davanti alla Corte il prossimo 6 settembre.