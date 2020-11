Ozil fermato per eccesso di velocità: "Sono abituato a guidare in km/h"

Davanti al tribunale di Bromley, il centrocampista dell'Arsenal si è giustificato: "Ho confuso le miglia con i chilometri, l'autostrada era vuota..."

Continua a far discutere Mesut Ozil in , e non per questioni legate al calcio ed al campo. Il calciatore tedesco è stato infatti fermato dalla Polizia per eccesso di velocità, mentre andava a 97 miglia orarie, ovvero quasi 155 km/h.

E davanti al tribunale di Bromley, come riportato da 'Evening Standard', Mesut Ozil si è giustificato in modo particolare, facendo leva su una 'disattenzione'.

"Credo che fosse la combinazione della strada vuota, senza altri veicoli per misurare la velocità del mio, e il malinteso tra km/h anziché mph. Sono un cittadino tedesco e sono ovviamente abituato a guidare veicoli che visualizzano la velocità in chilometri rispetto alle miglia all'ora".

Ozil ha poi continuato così la sua difesa.