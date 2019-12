Ozil critica la Cina? la tv cinese non trasmetterà Arsenal-Manchester City

Mesut Ozil aveva criticato sui social la politica cinese nei confronti della popolazione uigura: la tv di Stato oscura la partita fra Arsenal e City.

Il big match del diciassettesimo turno di Premier League è quello che andrà in scena all'Emirates Stadium' fra e . La partita sarà seguita in tutto il mondo dagli appassionati di calcio, tutti tranne i cinesi.

È notizia di oggi la decisione della televisione di Stato cinese di non trasmettere la partita fra i 'Gunners' ed i 'Citizens', ma ancora più clamorosa è la motivazione che sta dietro alla scelta dell'emittente di Pechino. La 'colpa', infatti, sarebbe di Mesut Ozil e di un suo 'Tweet' in cui criticava aspramente la politica cinese nei confronti della popolazione uigura nella regione nord-occindentale dello Xianjiang. Nel post social il trequartista di origini turche aveva etichettato gli uiguri come dei "guerrieri che resistono alla persecuzione".

Non è bastano il comunicato dell'Arsenal, all'interno del quale la società londinese ha preso le distanze dalle opinioni del proprio calciatore, per convincere la televisione di Stato cinese a far passare senza conseguenze le dichiarazioni di Ozil. La federazione cinese ha definito "inaccettabili e offensivi" i commenti dell'ex calciatore del .