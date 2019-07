Ozan Kabak, il gioiello turco che lo Schalke ha soffiato a Milan e Bayern

Ozan Kabak, difensore classe 2000, era stato fortemente corteggiato da Milan e Bayern ma ha scelto lo Schalke. Scopriamo chi è il centrale turco...

Gli sono bastati sei mesi per vincere il premio di 'Rookie of the Season', il premio per il miglior giovane esordiente della , e attirare su di sé gli occhi dei top club europei. Ecco chi è Ozan Kabak, il difensore centrale che lo 04 ha soffiato a e .

Turco, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del , con cui ha esordito appena diciottenne, nel maggio 2018. Ha iniziato la stagione appena conclusa con il club di Fatih Terim da titolare inamovibile, prima di scegliere una nuova avventura in .

A gennaio è stato lo a convincerlo più di tutti, ma con gli Svevi la stagione non si è conclusa come sognava. La squadra è retrocessa allo spareggio con l'Union Berlino dopo aver chiuso al terzultimo posto in campionato.

Nonostante una classifica deficitaria, Kabak ha comunque trovato comunque molto spazio (17 partite su 19 giocate da titolare e per 90 minuti) e il modo di mettere in mostra tutte le sue doti, a partire dalla sua fisicità prorompente. Grazie a questa è in grado di dominare nel gioco aereo: in Bundesliga ha vinto circa il 66% dei contrasti aerei. Nonostante la mole, è anche dotato di buon passo e ha ottimi tempi quando si tratta di andare a contrasto, tanto che ha vinto il 65% dei duelli individuali.

Alle grandi capacità diifensive ha anche aggiunto doti da goleador: ha segnato tre goal in Bundesliga, tutti sugli sviluppi di calci da fermo, compresa una doppietta contro l' . Due goal che hanno fatto di lui il più giovane giocatore turco a realizzare una doppietta nel massimo campionato tedesco a 18 anni, 11 mesi e 7 giorni. Il precedente record era di Hakan Calhanoglu. Ora lo detiene Kabak, uno che a differenza dell'attuale numero 10 del Milan, un trequartista nel suo periodo tedesco, gioca da difensore.

Il classe 2000 doveva formare, insieme a Pavard e Kempf, la cerniera centrale che avrebbe portato lo Stoccarda alla salvezza, ma la missione è fallita all'ultimo tentativo. Kabak e l'ha messa tutta, tanto da finire il match di ritorno dello spareggio con un turbante in testa e il naso rotto a causa di un durissimo scontro aereo con un compagno di squadra. Ma non è bastato ad evitare la retrocessione in Zweite .

Ora lo attende una nuova avventura, in 'Royal Blue': è stato infatti lo Schalke 04 ad aggiudicarsi la corsa al turco, liberatosi dallo Stoccarda grazie alla clausola di 15 milioni inserita nel suo contratto. Il Milan ha provato a tentarlo, in Germania si è parlato molto dell'interessamento del Bayern Monaco, ma alla fine a spuntarla è stato il club di Gelsenkirchen.

Una piazza che sembra perfetta per il 19enne turco: uno che, come ha affermato anche il suo navigato compagno di squadra Gonzalo Castro, più che una promessa può già essere una certezza. Il direttore sportivo dello Stoccarda, l'ex Thomas Hitzlsperger, lo ha definito come un giocatore molto saggio per avere soltanto 19 anni.

"È incredibile quanto sia saggio per la sua età, è stupefacente. Quando mi fermo a guardarlo in allenamento mi stupisco di quanto sia maturo. Vuole conoscere tutto, vuole imparare rapidamente il tedesco per capire meglio. Ha l'attitudine giusta, è già un modello".

I suoi modelli sono Pavard e van Dijk, ma nonostante l'età Kabak è già pronto a diventare il prossimo punto di riferimento per tutti difensori.