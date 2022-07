Tegola Oxlade-Chamberlain per il Liverpool: “Grave infortunio al tendine del ginocchio”

Il Liverpool sarà costretto a rinunciare per diverso tempo al suo centrocampista: “L’infortunio è grave, sono cose che succedono”.

Si apre ufficialmente la stagione del Liverpool. I Reds infatti, nelle prossime ore scenderanno in campo a Leicester per sfidare il Manchester City nella partita che metterà in palio la Community Shield.

Si tratta ovviamente di un appuntamento molto atteso, anche perché il trofeo verrà assegnato per la centesima volta nella sua storia, e per l’occasione Jurgen Klopp non potrà contare su un giocatore che tanto bene ha impressionato nel corso della preparazione estiva: Alex Oxlade-Chamberlain.

Il centrocampista inglese infatti ha riportato un infortunio al ginocchio. A confermarlo è stato lo stesso Klopp, che ha fatto il punto sulle sue condizioni.

“Il suo è un grave infortunio al tendine del ginocchio e ci vorrà un po’ di tempo prima di vederlo in campo. Noi tutti odiamo la parola tendine e odiamo questo tipo di infortuni, ma sono cose che a volte succedono”.

Oxlade-Chamberlain si è infortunato nel corso di un’amichevole giocata a Singapore contro il Crystal Palace e, sebbene pare che non sarà costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico, sarà costretto ad un lungo periodo di stop.

Per il centrocampista si tratta di un duro colpo: giunto all’ultimo anno di contratto con il Liverpool, era riuscito a far molto bene nel corso della tournée asiatica in un ruolo più offensivo e la cosa aveva fatto pensare ad una nuova possibile collocazione in campo, con conseguente maggiore minutaggio rispetto a quello garantitogli nella scorsa stagione.