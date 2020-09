Oxford United, l'alcol dell'igienizzante fa 'stoppare' il bus della squadra

L'igienizzante a base di alcol usato dai giocatori, ha fatto scattare l'allarme automatico del bus. Giocatore costretti a prendere un taxi

L'Oxofrd United, ssquadra di Leag One inglese, ovvero la terza divisione, ha vissuto un vero imprevisto quest'oggi, prima di andare a giocare la partita di campionato contro l'Accrington Stanley.

Mentre si avviava verso lo stadio ospite, l'autobus della squadra ad un cero punto si è fermato. Ma andiamo con ordine. Come parte del programma anti-Covid, una volta che tutti i giocatori sono seduti sul pullman, viene usato da parte di tutti il classico igienizzante per le mani, che è a base di alcol.

Ma questo ha fatto innescare l'etilometro automatico che montano alcuni autobus, per rilevare l'eventuale stato di ebbrezza dell'autista. Si è innescato un meccanismo che ha bloccato totalmente il mezzo, per svariate ore.

La squadra non poteva aspettare e per questo ha dovuto chiamare un taxi e dirigersi verso lo stadio in un modo decisamente alternativo. Sul campo dell'Accrington, l'Oxford United ha però vinto con il largo punteggio di 1-4.