Come vedere Oxford City-Leicester City con una VPN
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Presentazione della partita
L'Oxford City ospita il Leicester City al The RAW Charging Stadium di Marston per una sfida di FA Cup poco frequente tra squadre di livelli molto diversi del calcio inglese.
L'Oxford City, che milita nella National League North/South, è atteso da una prova difficile contro il Leicester City, attualmente impegnato in League One sotto la guida di Russell Martin. La capacità della FA Cup di proporre sfide tra squadre di divisioni diverse è uno dei motivi per cui la competizione continua a conservare il suo fascino.
L'Oxford City di Ross Jenkins arriva a questa partita dopo una sconfitta per 1-3 contro il South Shields in National League, anche se nelle qualificazioni di coppa aveva mostrato tenacia battendo il Torquay United. Il sostegno del pubblico di casa sarà fondamentale se vorrà compiere l'impresa.
Il Leicester arriva in condizioni discrete. La squadra di Martin ha pareggiato 2-2 con lo Stevenage nell'ultima gara di campionato, ma ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso un netto 3-0 contro il Wigan Athletic.
Per l'Oxford City, è il tipo di occasione che può segnare una stagione. Per il Leicester, è la possibilità di avanzare in una coppa che conserva la sua importanza indipendentemente dalla divisione in cui milita un club.
Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come vedere Oxford City-Leicester City in diretta.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Oxford City - Leicester City
Allenatore
- R. Jenkins