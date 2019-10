Owen attacca il Manchester United: "Questa è la peggior squadra da decenni"

Il Manchester United pareggia contro l'AZ Alkmaar in Europa League e Michael Owen critica: "Solskjaer ha indebolito consapevolmente la sua squadra".

Con il ha vinto l'unica Premier League della sua gloriosa carriera e proprio al Manchester United questa sera non ha risparmiato alcuna critica. Michael Owen è stato molto duro nel suo attacco ai Red Devils, protagonisti di un pareggio per 0-0 sul campo dell'AZ Alkmaar in .

Zero come i tiri in porta collezionati dai ragazzi di Ole Gunnars Solskjaer questa sera. Prima volta per gli inglesi nella propria storia in questa competizione. Una situazione negativa commentata da Owen a 'BT Sport'.

"Direi che il Manchester United è ora una squadra di metà classifica. Non credo che saranno nelle prime sei [di Premier League] in questa stagione. Il solo fatto che stiamo avendo questa conversazione è preoccupante, no? Questa è la peggior squadra del Manchester United da decenni. Da prima che Sir Alex Ferguson subentrasse. È così da alcuni anni. Forse da cinque, sei, sette, otto anni. Si pensava che non potesse andare peggio e invece è così".

0 - Manchester United have failed to have a shot on target in a UEFA Europa League game for the first time in their history (25 games). Blunt. pic.twitter.com/f3ADg6Qow6 — OptaJoe (@OptaJoe) October 3, 2019

L'ex attaccante della Nazionale inglese ha poi riservato un commento anche sul lavoro svolto da Ole Gunnar Solskjaer.

"Voglio sottolineare che Solskjaer ha indebolito consapevolmente la sua squadra. Sbarazzarsi di persone come Lukaku, Herrera, Darmian, Sanchez, Smalling... sa che potrebbe migliorare la sua squadra con quei giocatori ma penso che sia convinto che è necessario fare dei passi indietro prima di farne in avanti. Lo ha fatto apposta, pensando, 'giusto, dobbiamo solo sbarazzarci dei giocatori che probabilmente sono migliori di quelli che abbiamo ma che non ci porteranno dove vogliamo andare'. Quindi sta quasi iniziando da zero".

Un giudizio molto chiaro e che non lascia spazio a interpretazioni. Michael Owen non ha alcuna fiducia in questo Manchester United.