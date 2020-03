Ovacion - Cavani sogno del Boca Juniors per l'estate

Edinson Cavani e il PSG si separeranno dopo il 30 giugno: dall'Uruguay rimbalza la voce di un tentativo del Boca Juniors che sogna il 'Matador'.

In un clima di incertezza su un'eventuale ripresa dei campionati, i club non possono non proiettarsi anche al futuro: il rischio che la stagione non venga completata esiste, con arrivederci alla prossima.

Inevitabile, a questo punto, parlare di calciomercato e delle idee da mettere in atto per migliorare le rose: il Boca Juniors ne ha una parecchio ambiziosa, che conduce direttamente a Parigi dove gioca Edinson Cavani.

Secondo quanto riportato dal portale uruguaiano 'Ovacion', il 'Matador' sarebbe l'obiettivo principale degli 'Xeneizes' per dare smalto ad un attacco che può già contare su Carlos Tevez e Mauro Zarate.

Altre squadre

Difficile, ovviamente, che Cavani decida di interrompere la sua carriera in Europa: dopo il 30 giugno sarà libero di firmare con chiunque, anche se la sua volontà pare essere quella di proseguire nel vecchio continente ( in pole per accaparrarselo a parametro zero).

Dal canto suo, il Boca Juniors farà quantomeno un tentativo, conscio delle parole d'apprezzamento sul club di Buenos Aires pronunciate dallo stesso Cavani in tempi non sospetti.

Per convincere l'ex , gli argentini dovranno presentare argomenti concreti: a partire dalla permanenza dei già citati Tevez e Zarate, per non impoverire il tasso tecnico generale della squadra allenata da Miguel Angel Russo.