Ounas al Nizza, il Napoli lo cede in prestito con diritto di riscatto

Adam Ounas lascia il Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli cede l'esterno algerino al Nizza dopo due stagioni in Italia.

Adam Ounas lascia il dopo soltanto due stagioni trascorse in , tra pochi alti e tanti bassi. Tante partite in panchina e in estate la Coppa d'Africa disputata da protagonista con la sua . Adesso lo aspetta la nuova avventura al .

"Il Nizza è felice di annunciare l'acquisto di Adam Ounas. Dopo aver superato le visite mediche nella giornata di giovedì, oggi il giocatore ha firmato il suo nuovo contratto, arriva in prestito con diritto di acquisto dal Napoli".

Il giocatore torna quindi in , dove aveva giocato già con il nei precedenti due anni prima di vestire la maglia del Napoli. Ounas esce in modo ufficiale dall'organico del Napoli nel giorno in cui la squadra partenopea piazza l'acquisto di Fernando Llorente.