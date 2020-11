Otto goal in sette gare: Ibrahimovic meglio di Shevchenko e Van Basten

Solo Nordahl ha fatto meglio in avvio di campionato contro il Milan: lo svedese ancora devastante nonostante i 39 anni.

Ha sbagliato un altro rigore Zlatan Ibrahimovic. Certo, ma d'altra parte ha anche siglato l'ennesimo goal stagionale, ancora una volta utile a portare punti al . Rete nel finale e 2-2 fondamentale contro il in vista del proseguo del campionato. Con dati sempre più incredibili.

Si parla di Ibrahimovic, quindi le statistiche da urlo non dovrebbero stupire, ma si tratta comunque di un 39enne che continua a fare la differenza. Per capire se sarà stata una delle migliori annate della sua carriera servirà attendere la primavera, ma per ora lo è già.

Con otto reti in sette gare, Ibrahimovic è il secondo massimo cannoniere d'Europa, secondo solamente ad un altro over 30 come Lewandowski, a quota 11 e deciso a prendersi la Scarpa d'Oro dopo essere arrivato secondo dietro Immobile la scorsa estate.

Da tanto suo Ibrahimovic può far già registrare un sorpasso ai danni dei grandi colleghi che l'hanno preceduto al Milan. Nessuno, da Van Basten a Inzaghi, da Shevchenko ad Altafini, è riuscito a segnare otto goal nelle prime sette gare di campionato con i rossoneri.

Nessuno a parte il massimo cannononiere all-time del Milan, ovvero Gunnar Nordahl: il Pompiere riuscì a fare meglio dell'Ibrahimovic 2020/2021 nell'annata rossonera 1950/51 e in quella 1955/56, rispettivamente a trenta e trentacinque anni.

Nella prima occasione Nordahl vinse la classifica cannonieri, senza riuscire a strappare il titolo invece cinque anni dopo. Ibrahimovic dovrà fare i conti con Cristiano Ronaldo, Caputo, Belotti e Lukaku, ma non solo, per vincerla per la terza volta dopo il 2009 e il 2012. Prima di tutto, però, servirà riportare il Milan in Champions. E magari a festeggiare lo Scudetto, chissà, con tutti i tifosi.