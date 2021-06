Gli ottavi e il tabellone di Euro 2020: spiccano Belgio-Portogallo e Inghilterra-Germania

Tutte le combinazioni e il tabellone completo degli ottavi di finale di Euro 2020: super sfide Crozia-Spagna, Inghilterra-Germania e Belgio-Portogallo

Si chiude un'ottima prima parte di Euro2020. Tra grandi sorprese, qualificazioni per il rotto della cuffia e attese rispettate, la fase a gironi degli Europei si conclude con sedici squadre qualificate agli ottavi e otto, tra cui la Polonia di Lewandowski e la deludente Turchia che salutano la competizione.

La squadra che ha maggiormente impressionante è probabilmente proprio l'Italia di Mancini, con tre vittorie su tre conquistate. Altra grande oramai rinata sembra essere l'Olanda, anch'essa prima del girone con nove punti su nove. Entrambe partono favorite negli ottavi: gli azzurri sfideranno l'Austria, mentre la Nazionale di De Boer se la vedrà con l'ostica Repubblica Ceca di Schick.

Olanda e Italia non si incontreranno negli Europei, se non in finale. Nel tabellone gli azzurri, in caso di passaggio del turno, sfideranno la vincente tra Belgio e Portogallo, un big match assoluto tra due le squadre candidate alla vittoria finale. L'altra partita di richiamo è invece Inghilterra-Germania, la grande classica del calcio mondiale presente dall'altra parte dello schema della fase ad eliminazione diretta.

Insieme a Belgio-Portogallo e Italia-Austria, nella 'parte sinistra' del tabellone è presente anche la Francia Campione del Mondo: i transalpini, che nei tre match della fase a gironi hanno in parte deluso le aspettative, partono comunque col favore del pronostico contro la Svizzera, qualificata come una delle migliori terze.

Tra le squadre che l'Italia potrebbe affrontare in caso di qualificazione ai turni successivi anche Croazia e Spagna: i viceCampioni del Mondo e la Roja hanno mostrato prestazioni e risultati altalenanti da fine ciclo, ma sono comunque da prendere con le pinze.

Oltre a Inghilterra-Germania e Olanda-Repubblica Ceca nella 'parte destra' del tabellone ci sono anche i match tra Svezia e Ucraina e tra Galles e Danimarca: due gare a dir poco equilibrate, con le possibili outsider verso la finale. Come detto l'Olanda è quella che ha impressionanto di più da questa parte, ma rispetto alla parte sinistra non sembra esserci una grande favorita.

Le sorprese non sono mancate e non mancheranno, considerando le partite ravvicinate, i campioni in campo e gli episodi pronti a cambiare completamente un match. Sarà Galles-Danimarca ad aprire gli ottavi il prossimo 26 giugno: ultimo match invece previsto il 29 a Glashow tra Svezia e Ucraina.

E l'Italia? Giocherà nel tempio di Wembley sabato 26, alle 21: dopo anni di attesa, una nuova squadra in grado di emozionare i tifosi azzurri. L'Austria, come livello tecnico, è alla pari delle squadre affrontate fin qui; l'asticella, nel caso, verrebbe alzata con l'incontro tra la vincente tra Belgio e Portogallo. Parola, come sempre, al campo.

IL TABELLONE E LE GARE DEGLI OTTAVI

Belgio-Portogallo

Italia-Austria

Francia-Svizzera

Croazia-Spagna

Svezia-Ucraina

Inghilterra-Germania

Olanda-Repubblica Ceca

Galles-Danimarca