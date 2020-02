Ottavi Europa League, Inter-Roma incrocio possibile al sorteggio

Dagli ottavi in poi sono possibili anche le sfide tra squadre della stessa nazione: Inter e Roma possono essere dunque abbinate l'una contro l'altra.

La domanda che qualche tifoso dell' e della si è posto, una volta concluse le sfide dei sedicesimi di finale di che hanno visto i nerazzurri opposti al e i giallorossi al , è una: ma ora le due italiane possono affrontarsi negli ottavi? Risposta secca: sì.

Se nei sedicesimi - e prima ancora, ovviamente, nella fase a gironi - le sfide tra due formazioni della stessa nazione non erano consentite, da adesso non vi sono più restrizioni di sorta. E a precisarlo, per fugare qualsiasi dubbio, è la stessa UEFA nella guida agli ottavi di finale di Europa League pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti fra squadre della stessa nazione.

Insomma, un derby tutto italiano tra Inter e Roma è un'ipotesi assolutamente plausibile. E lo sarà, se la formazione di Conte e quella di Fonseca non si ritroveranno l'una contro l'altra, anche nei prossimi turni, sempre se entrambe avranno la bravura e la fortuna di avanzare in Europa.

Inter-Roma, peraltro, riporta alla mente una finale dell'ex Europa League, la Coppa UEFA: nel 1991 i nerazzurri vinsero per 2-0 l'andata disputata a San Siro, persero per 1-0 il ritorno dell'Olimpico e alzarono il trofeo. 29 anni dopo, le due italiane possono nuovamente affrontarsi in campo europeo.