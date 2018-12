Ottavi Champions League: le possibili avversarie della Juventus

La Juventus è già qualificata agli ottavi di Champions League: tutte le possibili avversarie dei bianconeri nel prossimo turno.

La Juventus, già qualificata agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo, ha chiuso il suo raggruppamento centrando il primo posto nonostante la sconfitta sul campo dello Young Boys. Il Manchester United, a sua volta superato dal Valencia, non è riuscito nel clamoroso sorpasso all'ultima partita.

I bianconeri arrivano così al sorteggio di Nyon in prima fascia, insieme alle migliori squadre d'Europa, come da tabella di marcia stilata ad inizio stagione. Come di consueto, però, non mancheranno le insidie in seconda fascia, tra squadre di assoluto livello e possibili outsider. La Juve, da regolamento, non potrà incrociare Roma e Manchester United.

POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS

SECONDA FASCIA: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lione, Roma , Manchester United

L'arrivo al primo posto consente ai bianconeri di essere inseriti nella prima fascia del sorteggio e di poter incontrare le seconde classificate. I pericoli più concreti sono rappresentati dall'Atletico Madrid di Simeone e dai vice campioni d'Europa in carica del Liverpool, che hanno fatto fuori il Napoli di Ancelotti.

Sicuramente più abbordabili invece appaiono i possibili accoppiamenti contro Schalke 04, Lione ed Ajax così come quello contro il Tottenham, già eliminato dai campioni d'Italia nella scorsa edizione.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Il sorteggio degli ottavi di Champions League si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon nella sede dell'UEFA, inizio alle ore 12. Il sorteggio sarà trasmesso da Sky, che detiene in esclusiva i diritti della Champions League fino al 2021: il canale sarà Sky Sport Uno. Inoltre sarà possibile seguirlo su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go. Anche il sito dell'UEFA trasmetterà l'evento, che sarà possibile seguire su Goal in diretta testuale.