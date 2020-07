Ottavi Champions League: date e orari di Juventus-Lione e Barcellona-Napoli

Scelti gli orari e le date relative alle gare di Napoli e Juventus per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Sorteggiato il percorso delle squadre italiane e non dai quarti di in poi, c'è da concludere in ogni caso il quadro delle qualificate. Ad agosto, infatti, oltre alle fasi successive, si giocheranno gli ultimi ottavi di finale, tra cui quelli che vedranno impegnati e .

Sia Napoli che Juventus giocheranno gli ottavi di finale alle ore 21. Lo stesso orario è stato scelto anche per gli altri due match che vedranno giocare, sempre dalla stessa parte del tabellone, contro e contro .

Juventus-, ritorno che i bianconeri dovranno vincere per ribaltare l'1-0 delll'andata, si giocherà venerdì 7 agosto alle ore 21 dunque, alla pari della sfida di Manchester tra il City di Guardiola e i Blancos di Zidane, all'andata sconfitto per 2-1 in quel di Madrid.

Altre squadre

Sabato 8 agosto invece sarà la volta del match tra e Napoli, dopo l'1-1 dell'andata che lascia ottime chances agli azzurri: alle 21 si disputerà inoltre il big match tra il Bayern e il Chelsea, che nel primo turno ha visto i bavaresi blindare il passaggio del turno con un secco 3-0.

L'articolo prosegue qui sotto

Le ultime quattro qualificate dovranno quindi confrontarsi tra di loro da una parte del tabellone di Champions, mentre le squadre già ai quarti nel mese di marzo si confronteranno dall'altra parte: 26 Coppe dalle grandi orecchie per la parte d'elite, zero sul versante opposto.

Relativamente ai quarti, l' se la vedrà contro il in gara secca a Lisbona, come il resto delle partite di questa Champions 2019/2020, il 12 agosto: anche qui l'orario scelto è quello delle ore 21.

OTTAVI DI FINALE