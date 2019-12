Ottavi Champions League: calendario, date, orari e dove vederli in tv e streaming

Date, orari, calendario e diretta tv e streaming degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020.

Gli ottavi di finale di vedranno tre squadre italiane impegnate: , e .

La Juventus, da testa di serie, affronterà il con andata in e ritorno all'Allianz Stadium. L'Atalanta sfiderà il , mentre il Napoli ha pescato il .

Di seguito tutte le informazioni su come seguire gli ottavi di Champions League: date, orari, calendario, diretta e .

DATE OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Gli ottavi di finale di Champions League si giocheranno tra febbraio e marzo 2020.

Date andata ottavi di finale: 18-19 febbraio, 25-26 febbraio

Date ritorno ottavi di finale: 10-11 marzo, 17-18 marzo

ANDATA OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

- , martedì 18 febbraio 2020 - SKY

- , martedì 18 febbraio 2020 - SKY

Atalanta-Valencia, mercoledì 19 febbraio 2020 - SKY

- , mercoledì 19 febbraio 2020 - SKY

- , martedì 25 febbraio 2020 - SKY

Napoli-Barcellona, martedì 25 febbraio 2020 - SKY

- , mercoledì 26 febbraio 2020 - SKY

Napoli-Barcellona, mercoledì 26 febbraio 2020 - SKY

RITORNO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Valencia-Atalanta, martedì 10 marzo 2020 - SKY

Lipsia-Tottenham, martedì 10 marzo 2020 - SKY

PSG- , mercoledì 11 marzo 2020 - SKY

Liverpool-Atletico Madrid, mercoledì 11 marzo 2020 - SKY

Manchester City-Real Madrid, martedì 17 marzo 2020 - SKY

Juventus-Lione, martedì 17 marzo 2020 - SKY

Bayern-Chelsea, mercoledì 18 marzo 2020 - SKY

Barcellona-Napoli, mercoledì 18 marzo 2020 - SKY

DOVE VEDERE OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

Le partite degli ottavi di Champions League saranno tramesse tutte in diretta tv su Sky e in streaming per gli abbonati su Sky Go, disponibile alla visione tramite pc, tablet e smartphone. Come per la fase a gironi, è prevista la diretta tv in chiaro su Mediaset di due partite delle italiane tra andata e ritorno. In tal caso sarà possibile guardare la diretta streaming del match su Mediaset Play.