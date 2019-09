Osvaldo torna in campo? "Se mi chiama il Gimnasia di Maradona, mi mette in difficoltà"

Pablo Daniel Osvaldo pensa al ritorno in campo: "Se mi chiama Maradona mi mette in difficoltà". E poi: "Ho fumato una vita e ho giocato con l'Italia".

Ormai da tre anni ha dato l'addio al calcio. Ma, per sua stessa ammissione, ci sarebbe una chiamata che lo mettrebbe in grande difficoltà. Per questo il futuro di Pablo Daniel Osvaldo potrebbe essere nuovamente sui campi.

La chiamata di cui si parla è quella di Diego Armando Maradona al Gimnasia La Plata, club di cui l'ex 10 argentino è diventato tecnico da pochi giorni. E che ora cerca un attaccante, soprattutto dopo l'infortunio di Lautaro Chavez.

Osvaldo, ormai noto musicista con la sua band 'Barrio Viejo', ha confessato a 'ESPN' che un'eventuale offerta da parte del club del 'Pibe de Oro' lo farebbe vacillare. Anche se, per ora, non ci vuole pensare.

"È uscita questa notizia, spero non mi chiamino perché non si può dire no a Diego. Mi metterebbe in difficoltà. Se mi chiama, vedremo. Per ora tutto quello che so è che che il 21 settembre suono col ‘Barrio Viejo’..."

L'ex attaccante è tornato anche sul suo tormentato addio al Boca Juniors e ai rapporti molto tesi con Guillermo Barros Schelotto, tecnico che ha lasciato l'incarico dopo aver perso la finale di Copa Libertadores contro il River Plate.

Uno dei motivi delle controversie tra i due era il fumo. Osvaldo ha rivelato che per tutta la vita ha fumato, ma i goal (specie in con la ) li ha sempre fatti. E ha anche conquistato la nazionale.