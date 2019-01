Osvaldo a DAZN: "Ora sono libero, ero troppo sensibile per il mondo del calcio"

Pablo Osvaldo ha lasciato il calcio e gira il mondo con la sua band. Si è raccontato a DAZN: "Ora sono libero, ero troppo sensibile per il calcio".

Il ritiro a sorpresa a 30 anni, per inseguire qualcosa che era una passione e ora è diventata vita. Pablo Daniel Osvaldo ha lasciato il mondo del calcio a sorpresa, ma senza rimpianti. L'ex attaccante tra le altre di Roma, Fiorentina e Juventus oggi gira il mondo con la sua band e si guarda indietro, alla sua esperienza nel calcio.

12 squadre diverse, tante città e campionati cambiati, più una presenza con la Nazionale Italiana. 41 goal in Serie A, maglie importanti vestite, ma senza mai riuscire a raggiungere la felicità, come ha raccontato a 'DAZN'. Ora invece Osvaldo si sente libero.

"Sono un nomade, cerco sempre qualcosa, per quello mi sono mosso tanto nella mia carriera. Ero troppo sensibile per il mondo del calcio. Mi ha reso spesso triste. Non c’ho messo molto a decidere di smettere. Mi sono detto 'Sto male. Nonostante i benefici, che prezzo devo pagare per la mia ambizione?'. A volte ho pianto, la mia famiglia e i miei amici mi sono stati vicini. È da matti pensare che una persona debba avere un prezzo. Ora sono libero".

Nonostante questo, in 10 anni di carriera, specialmente nella seconda parte dalla Roma in poi, Osvaldo si è tolto anche diverse soddisfazioni in quanto a goal segnati. Non solo per estetica, ma anche per peso, come la rovesciata segnata al Lecce, che gli è stata annullata per fuorigioco nel novembre 2011, e la rete del decisivo 0-1 in Roma-Juventus del 2014, con la maglia bianconera.

"Per annullare il gol che feci al Lecce ci vogliono le palle! Ne ho fatti di belli. Il cucchiaio all’Inter, quando giocavo con la Roma, era una giocata che io e Totti avevamo già visto nella nostra testa. Mi piace anche ricordare il gol all’Olimpico con la Juve: tutti mi fischiavano e io ci stavo male e non capivo, perché non gli avevo fatto niente. Quando ho segnato, mi sono tolto un peso dallo stomaco".

Ora l'esperienza musicale, una passione che era già nata quando Osvaldo era giocatore: l'italo-argentino ha raccontato di aver scritto anche in ritiro

"Con la mia band ho iniziato in amicizia. Ero un loro fan. Li sentivo a Barcellona e ogni tanto gli portavo delle mie canzoni. Scrivo da quando sono bambino. Da calciatore, a volte mi mettevo a scrivere in ritiro: certe canzoni le ho scritte lì".

Una vita da musicista con un musicista come idolo: Keith Richards dei Rolling Stones, che lo ha anche portato anche a contraddistinguersi con un look molto particolare.