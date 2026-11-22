Per capire bene l'impatto che ha avuto Milutin Osmajic basti pensare come molti tifosi del Genoa lo abbiano già ribattezzato Osmagic. Il montenegrino classe 1999, pescato in estate dalla Championship (Serie B inglese), è il prototipo del vero 9. Esattamente quello che serve ad una squadra che deve badare al sodo.
Contro il Sassuolo, nella prima gara dopo la sosta, Osmajic ha siglato una doppietta decisiva sul campo del Sassuolo nel giro di dodici minuti, permettendo alla squadra di De Rossi di centrare la quarta vittoria nelle ultime cinque di campionato e salire al decimo posto con sedici punti.
I NUMERI DI OSMAJIC E IL SUO RUOLO AL GENOA
Come spesso accade sono i numeri a raccontare meglio di mille parole come sta andando Osmajic al Genoa. Schierato sempre titolare nelle ultime dieci giornate, ha già segnato sei goal in undici presenze complessive. Molte delle quali pesantissime.
Prima della doppietta contro il Sassuolo aveva punito Como, Parma, Fiorentina e Lecce. Ma oltre ai goal c'è molto di più. Osmajic fa un grande lavoro per la squadra, difendendo il pallone quando necessario e sfruttando la profondità per attaccare le linee difensive avversarie.
De Rossi qualche settimana fa aveva spiegato perché il Genoa ha deciso di puntare su Osmajic: "La mia prima richiesta era stata quella di giocatori che vanno forti in profondità.
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Lui non era il primo della lista, io non lo conoscevo bene e un po’ temevo l’approccio nel nuovo campionato per lui che giocava nella Serie B inglese, anche se poi è tutto da vedere che quel campionato sia davvero inferiore al nostro". Al momento, guardando il rendimento di Osmajic col Genoa, si direbbe proprio di no.
IL COSTO E LE POLEMICHE IN INGHILTERRA
Osmajic arrivava peraltro con una nomea non troppo positiva. Nel 2024, infatti, era stato squalificato addirittura per otto giornate a causa di un morso durante una partita di Championship.
Poi c'era stata l'accusa di aver rivolto insulti razzisti a Hannibal Mejbri del Burnley. Osmajic ha sempre negato, ma per questo episodio gli sono state comminate altre nove giornate di squalifica. A cui ne vanno aggiunte tre per una testata. Il totale fa venti giornate di squalifica.
Decisamente troppe soprattutto per chi di ruolo fa l'attaccante. Anche per questo, forse, in estate al Genoa sono bastati circa 3,5 milioni di euro per acquistarlo dal Preston, club con cui ha segnato trentuno goal in 111 presenze. Un vero e proprio affare, insomma. Specie se come sembra Osmajic ha capito come controllare i nervi.