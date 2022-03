Osimhen, via la maschera... solo per pochi minuti: aveva dimenticato di indossarla

Via la maschera. Almeno per qualche minuto. Trascorsi ormai quasi cinque mesi dal celebre Inter-Napoli in cui rimediò la frattura dello zigomo e dell'orbita, Victor Osimhen non si separa dalla sua fedele compagna di vita e di campo. O meglio: al Bentegodi lo ha fatto, sì. Ma soltanto per poco, e non certo volontariamente.

Osimhen ha giocato il primo tempo di Verona-Napoli con la maschera protettiva. E ha pure segnato la rete del vantaggio del Napoli. Proprio di testa, ironia della sorte, staccando prepotentemente tra un paio di avversari per incornare in rete un cross dalla destra di Politano.

Poi, a sorpresa, il centravanti nigeriano è tornato sul terreno di gioco dopo l'intervallo senza la maschera. Tanto da provocare un po' di stupore: perché, ci si è chiesti, ha scelto di giocare un tempo con e l'altro senza il proprio strumento protettivo?

L'arcano è stato svelato ben presto: Osimhen aveva semplicemente dimenticato di indossare la maschera anche per la seconda frazione. Prima di rientrare in campo dagli spogliatoi ha chiesto a gran voce allo staff tecnico del Napoli che gli fosse portata ed è stato accontentato.

La maschera, ancora una volta, ha portato fortuna al nigeriano: a una ventina di minuti dalla fine proprio lui ha realizzato anche la rete dello 0-2. Di piede, questa volta, ma poco importa.