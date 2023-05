Osimhen su tutte le furie nel corso di Napoli-Inter: non prende bene il cambio

Victor Osimhen è parso molto nervoso nel corso di Napoli-Inter: deluso per il cambio, ha anche spinto Daniele Baldini.

Doveva essere una partita in un certo senso come tante altre, nonostante il rango dell’avversario, eppure Victor Osimhen, nel corso di Napoli-Inter, ha mostrato non poco nervosismo e questo sebbene lo Scudetto sia stato già messo da tempo in cassaforte.

L’attaccante nigeriano, che è stato schierato come di consueto nell’undici titolare, non ha preso bene la decisione di Luciano Spalletti di sostituirlo a metà ripresa.

Osimhen è stato richiamato in panchina al 69’ per lasciare il suo posto a Simeone, e fin da subito è parso molto deluso per quanto stava accadendo. Prima infatti si è tolto la maschera, poi ha iniziato a fare ampi gesti di disapprovazione rivolgendoli agli uomini a bordo campo e ad urlare qualcosa (si è chiaramente sentita la parola ‘Why?’).

Una volta arrivato nei pressi della panchina, il capocannoniere della Serie A ha poi evitato Luciano Spalletti ed ha ed ha spinto il collaboratore tecnico Daniele Baldini, per sedersi successivamente su uno dei mini frigo sistemati lì vicino.

Luciano Spalletti ha poi commentato l’episodio ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il triplice fischio finale.

“Tutti abbiamo delle esigenze, non solo lui. Si può arrabbiare quanto vuole, ma la colpa non è sempre dell’allenatore che cambia”.

Osimhen ha in realtà smaltito la sua rabbia in tempi abbastanza brevi, visto che poi ha regolarmente festeggiato con i suoi compagni la vittoria ed è andato ad applaudire i tifosi accorsi al Maradona.