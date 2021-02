Osimhen, slitta il rientro in gruppo: obiettivo Sassuolo-Napoli

Victor Osimhen dovrà attendere ancora prima di tornare in campo: rientro in gruppo da lunedì e mirino puntato su Sassuolo-Napoli.

Non preoccupano, in casa Napoli, le condizioni di Victor Osimhen: il trauma cranico rimediato nei minuti conclusivi della trasferta di Bergamo impone, però, un rientro del tutto graduale come da protocollo in casi del genere.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere del Mezzogiorno', il nigeriano salterà sia l'impegno di stasera col Granada che quello di domenica col Benevento: il ritorno agli allenamenti in gruppo sarebbe previsto per la giornata di lunedì.

A partire da quel giorno scatterà l'operazione 'welcome back': l'obiettivo di Gattuso è di averlo a disposizione per la sfida sul campo del Sassuolo in programma il 3 marzo o, al più tardi, per l'incrocio casalingo contro il Bologna del 7.

Calma e precauzione sono le parole che vanno più di moda in questi giorni a Castel Volturno, nonostante l'emergenza in attacco sia sotto gli occhi di tutti: oltre che sull'ex Lille, i partenopei non possono contare nemmeno su Lozano e Petagna, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni.

La nota lieta è il recupero di Mertens che in Europa League si siederà in panchina, per poi subentrare nella ripresa qualora la situazione di punteggio lo richieda.