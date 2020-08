Osimhen si presenta al Napoli: "Spero di segnare alla Juve"

Il nuovo attaccante del Napoli ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro: "Prima di arrivare in Italia ero scettico".

Victor Osimhen è il giocatore più pagato nella storia del , anche più di Higuain. La pressione, però, non è un ostacolo per l'attaccante nigeriano ex .

Il classe 1998 si è presentato in conferenza stampa a Castel Di Sangro, parlando delle sue prime impressioni e della scelta effettuata.

“Il momento in cui ho scelto il Napoli è stato quando ho parlato con De Laurentiis e Gattuso. Sono stati come dei padri. Non mi interessa di quanto sia stato pagato, so solo di voler dare il meglio".

Un ostacolo al trasferimento, più che il prezzo, è stato il razzismo, che per stessa ammissione del nigeriano ha condizionato la sua scelta.

“Prima di arrivare in ero scettico, poi sono stato a Napoli, l'ho visitata ed il mio punto di vista è cambiato. Napoli non è una città diversa dalle altre”.

Nel mirino un piazzamento in Champions, ma anche la sfida contro la .