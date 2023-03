Osimhen non si nasconde più: "Abbiamo buone possibilità di vincere la Champions"

Autore della doppietta che ha spinto il Napoli ai quarti per la prima volta nella storia, il nigeriano non vuole più fermarsi.

Ok la scaramanzia. Ok gli amuleti, i riti. Ok, ma dopo una stagione così, la prima ai quarti di Champions League, il Napoli non può più nascondersi. Dopo aver fatto la storia entrando tra le migliori otto, con cinque reti fatte e zero subite negli ottavi, la formazione di Spalletti è in corsa per conquistare il massimo trofeo.

Lo sa bene Victor Osimhen, che al termine di una gara dominata, in cui ha segnato una doppietta decisiva per blindare il passaggio del turno (2-0 a Francoforte, 3-0 a Napoli), non riesce a contenersi. Le solite parole del vediamo, giorno dopo giorno e così via, sono state sostituite.

"Vincere la Champions? Vediamo cosa ci risevra il futuro, ma abbiamo buone possibilità. Continuamo a sognare" evidenzia Osimhen a Prime dopo il triplice fischio finale. Sorride, il nigeriano, trascinatore del Napoli in Champions, trascinatore del Napoli in campionato. Con Kvaratshkhelia ha creato una coppia improvvisa, letale.

Autore del vantaggio con uno stacco di testa imperioso, senza avere però la minima preoccupazione di dover sgomitare con una difesa tedesca ferma a guardarlo, Osimhen ha poi raddoppiato sotto porta. Facendo preoccupare i tifosi per un colpo al polso in caduta, prima che tutto rientrasse.

Uscito a metà ripresa per lasciar posto a Simeone, Osimhen è arrivato a 23 goal in 27 partite ufficiali, staccando le 20 dell'ultimo anno al Lille, quelle che convinsero il Napoli a strappare un assegno da 70 milioni di euro che lo resero, nel 2020, l'acquisto più costoso nella storia partenopea.

Tra i dati che Osimhen è riuscito a far registrare in stagione, anche quello che lo ha reso il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta di Champions.

Venerdì il Napoli conoscerà l'avversaria dei quarti, così come l'eventuale duo di avversarie nel tabellone delle semifinali: per gli azzurri possibili anche derby italiani, contro il Milan di Pioli o l'Inter di Inzaghi, le altre rappresentanti della Serie A qualificate al turno successivo.

Attesa spasmodica per il Napoli, per Osinhen e per una conferma di assoluta dominazione, gara dopo gara, mai vista prima.