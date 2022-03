Osimhen non si ferma più: è il miglior giocatore del mese di marzo in A

Victor Osimhen è il miglior giocatore della Serie A. Se non altro a marzo. La Lega di A ha infatti deciso di premiare il centravanti nigeriano del Napoli come miglior calciatore del mese che sta andando a concludersi. Il riconoscimento sarà consegnato nel prepartita di Napoli-Fiorentina, in programma domenica 10 aprile.

Questi, come comunica la Lega, sono stati i criteri utilizzati per premiare Osimhen:

"- Indice di Efficienza Tecnica del 96,7%, in linea con i Top Player a livello Europeo;



- Uno stato di forma strepitoso: il 97,7% di Efficienza Fisica rappresenta il record stagionale, con picchi addirittura del 99% nelle azioni ad altissima accelerazione;



- Sempre più maturo tatticamente (K-Movement al 95,7%), cerca sempre la via più rapida per arrivare in porta (Aggressività Offensiva 97%);



- È il primo difensore della squadra, contribuisce alla fase di non possesso con un Indice di Pressing del 95%;



- Quando parte è inarrestabile: in ogni partita supera per quasi 20 volte la soglia dello sprint (25 km/h) toccando picchi di velocità di oltre 34 km/h".

Anche Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega di A, ha fatto i complimenti all'attaccante del Napoli:

“Victor Osimhen ha ormai raggiunto la consacrazione come uno degli attaccanti più dominanti del nostro campionato. Forza fisica, velocità, coraggio e determinazione fanno del numero 9 uno dei trascinatori del Napoli, punto di riferimento assoluto delle trame offensive azzurre, come dimostrano i quattro gol in tre partite realizzati nel mese di marzo”.

Reti messe a segno in 180 minuti, contro il Verona e poi contro l'Udinese. Una doppietta al Bentegodi, una doppietta anche contro i friulani. Se il Napoli è ancora in corsa per lo Scudetto, lo deve principalmente a lui.