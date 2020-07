Osimhen al Napoli, il retroscena dell'ex agente: "Non voleva andare in Italia"

Victor Osimhen sarà il primo grande acquisto del di De Laurentiis in questa anomala estate calcistica: il centravanti nigeriano arriverà a fronte di un importante investimento, ma l'ex agente svela un importante retroscena riguardante le fasi di inizio trattativa.

Ai microfoni di 'France Football', l'ex procuratore Jean-Gérard Benoit Czajka ha spiegato l'iniziale presa di posizione del giocatore:

"Victor non voleva andare in . Fin dall’inizio, è rimasto bloccato sull’idea di giocare in . Mi ha detto che i problemi di razzismo lo spaventavano e che non se la sentiva. Mi ha anche detto a marzo-aprile: 'Non voglio andare a giocare in Italia neanche se la mi dà € 10 milioni netti all’anno'".