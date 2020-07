Osimhen al Napoli, De Laurentiis svela: "Pagheremo 80 milioni al Lille, avrà la 9"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis presenta Victor Osimhen: "Pagheremo 80 milioni al Lille, avrà la maglia numero 9".

Dopo settimane di trattative il può finalmente mettere le mani sul suo nuovo centravanti: dal arriva Victor Osimhen, tra le rivelazioni dell'ultima stagione di . Il presidente Aurelio De Laurentiis ha svelato i dettagli dell'acquisto con il nuovo numero di maglia.

Intervistato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', il patron azzurro ha presentato il nuovo attaccante a disposizione di mister Gattuso:

"Felici dell'arrivo di Osimhen. Il ragazzo incantato da Partenope, Gattuso è molto soddisfatto. Verseremo al Lille 80 milioni di euro e tra 4 e 4,5 milioni di euro al giocatore".

Svelato anche i numero di maglia, Osimhen vestirà la prestigiosa 9, come annunciato dallo stesso De Laurentiis":

"Avrà la maglia numero 9".

Dopo 18 reti e 6 assist collezionati in 38 partite al Lille il classe '98 tenta la nuova avventura in : a questo punto sembra sempre più probabile l'addio di Milik, in scadenza di contratto nel 2021 e ancora lontano dall'intesa per il rinnovo contrattuale.