Osimhen è rinato: 5 goal nelle ultime 9, quando segna lui il Napoli vince

Settimo goal stagionale per Victor Osimhen, a segno in sette gare diverse: quando lo ha fatto, il Napoli ha sempre portato a casa i tre punti.

Nel Napoli che incanta e sogna l'accesso in Champions c'è un uomo copertina degno di essere celebrato: quel Victor Osimhen arrivato a suon di milioni dal Lille la scorsa estate, la cui esperienza italiana era iniziata col piede sbagliato.

Colpa di un infortunio alla spalla rimediato con la nazionale nigeriana in autunno e della positività al Covid-19, 'accolta' tra mille polemiche per un atteggiamento negligente tenuto alla sua festa di compleanno in patria a fine dicembre.

Ad inorridire il quadro anche la botta alla nuca che lo aveva costretto al ricovero in ospedale a Bergamo a febbraio, rendendolo indisponibile per le due successive sfide contro Benevento e Sassuolo.

Da allora, però, in Osimhen è scattata la molla del riscatto e i suoi numeri realizzativi lo confermano: cinque i goal messi a referto nelle ultime nove partite, risultando decisivo sia quando Gattuso lo ha schierato dal primo minuto che a gara in corso.

A far sorridere i tifosi azzurri è anche un altro dato in particolare: le sette reti sono arrivate contro altrettante avversarie diverse e, in ogni circostanza, il Napoli ha sempre ottenuto il massimo della posta, ossia la vittoria.

Per Osimhen, dunque, la nomea di amuleto oltre che la stima del club che in lui crede molto: la sua velocità e l'abilità da finalizzatore negli ultimi metri rischiano di rivelarsi un fattore nella corsa alla Champions.