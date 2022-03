Oscar Lopez, dal Barcellona al flop con la prima Lazio di Lotito

Un acquisto dal Barcellona nella prima – e un po’ folle – estate alla guida della Lazio. È il regalo che ha provato a farsi il presidente Claudio Lotito nell’agosto 2004. Nella campagna acquisti, che si concluderà con i famosi 9 acquisti in un giorno, il numero uno biancoceleste ha tentato il colpo ad effetto.

Nome e cognome: Oscar Lopez Hernandez. Nato nel 1980 a Cerdanyola del Valles, in Catalogna, e cresciuto ne’ La Masia, il settore giovanile del Barcellona, lo spagnolo nasce difensore centrale ma durante il percorso sviluppa la capacità di giocare anche sulle corsie esterne. Una caratteristica che rappresenta un punto di forza per il nuovo acquisto della Lazio, ufficializzato il 16 agosto.

“Sono molto felice di essere approdato in un club importante come la Lazio. Sono convinto di potermi esprimere al meglio con l'aiuto dell'allenatore e dei compagni e di dare una mano per raggiungere traguardi prestigiosi con questa maglia".

Sono queste le prime parole pronunciate da Oscar Lopez ai canali ufficiali biancocelesti. Il difensore spagnolo esprime così tutta la sua soddisfazione e la voglia di iniziare al più presto la sua nuova avventura all’ombra del Colosseo e con l’aquila al petto dopo il trasferimento con la formula del prestito.

Un’operazione all’insegna dell’austerity, la parola chiave dell’estate biancoceleste dopo l’arrivo al timone del presidente Lotito. Dopo aver salvato la società sull’orlo del fallimento, la nuova proprietà è a caccia di rinforzi per rimpolpare una rosa ai minimi storici dal punto di vista numerico.

“Il mio obiettivo era quello di formarmi come giocatore, anche se provenivo da un calcio abbastanza differente – è il ricordo di Oscar Lopez a 'Lalaziosiamonoi' -. Troppo calcio di prima e squadra molto compatta, ho saputo apprendere dagli errori e formarmi per future situazioni simili".

Al termine della sessione saranno addirittura 15 i nuovi acquisti estivi della Lazio guidata da Domenico Caso:

“Come in tutti gli spogliatoi si creano gruppi per affinità, per prossimità, etc.... Era una squadra molto sana e regnava un buon ambiente. Gli aneddoti di uno spogliatoio restano però all'interno di uno spogliatoio".

Dopo la trafila nel settore giovanile del club catalano e il passaggio nella formazione B, Oscar Lopez fa il suo esordio con la prima squadra il 25 maggio 2003 nella trasferta sul campo del Recreativo Huelva. Radomir Antic, allenatore del Barcellona, decide di lanciarlo dal primo minuto nella difesa a quattro completata da Reiziger, Puyol e de Boer, davanti a Valdes. Un undici titolare completato da calciatori di altissimo livello. A centrocampo figurano l’ex Lazio Mendieta e Cocu, insieme a Luis Enrique e Rochemback, mentre la coppia d’attacco è formata da Kluivert e Saviola.

Quella sfida, terminata col successo per 3-1 dei catalani, sarà la prima di appena 13 apparizioni totali con la maglia del Barcellona da parte di Oscar Lopez. Il difensore viene confermato nella stagione successiva ma riuscirà a totalizzare appena 6 presenze in Liga, 2 in Coppa UEFA e 3 in Coppa del Re, per un totale di 566 minuti giocati.

Nell’estate 2004, la società blaugrana non si oppone alla partenza del classe 1980. Oscar Lopez è fuori dai piani del club e l’opportunità di trasferirsi in un'altra squadra rappresenta la soluzione ideale per il calciatore per rimettersi in gioco e dimostrare il suo valore. La Lazio fiuta il colpo low cost e conclude l’operazione sulla base del prestito secco.

In biancoceleste, Oscar Lopez trova due personalità di spicco: dietro la scrivania il presidente Claudio Lotito e nello spogliatoio e in campo Paolo Di Canio, un’icona della Lazio.

“Non ho avuto alcun problema con nessuno dei due. Si sono comportati molto bene con me. Tanto il presidente, al quale sarò sempre riconoscente per la fiducia che ha mostrato scommettendo su di me, quanto Di Canio, dal quale ho appreso tante cose".

Il 21 agosto, Oscar Lopez esordisce con la maglia della Lazio allo stadio ‘Meazza’ in San Siro. La sfida contro il Milan, il debutto ufficiale della Lazio targata Claudio Lotito, mette in palio la Supercoppa Italiana. Nel 4-5-1 di Domenico Caso, lo spagnolo va a occupare il ruolo di terzino sinistro, accanto a Couto, Negro e Oddo. La prima in biancoceleste, però, termina con una sonora sconfitta per 3-0 sotto i colpi di uno straripante Andriy Shevchenko. L’attaccante ucraino trascina il ‘Diavolo’ e firma con una tripletta la vittoria dei rossoneri, che conquistano il primo trofeo stagionale.

Nella prima parte di stagione, Oscar Lopez viene utilizzato con continuità dal suo allenatore Caso, che ne sfrutta la duttilità e lo schiera in vari ruoli della retroguardia a difesa di Peruzzi. Nelle prime quindici giornate di campionato viene mandato in campo ben undici volte, la maggior parte da titolare, così come in Coppa UEFA e Coppa Italia.

A metà dicembre il cambio in panchina sancisce di fatto la fine anticipata dell’avventura in biancoceleste, con lo spagnolo classe 1980 che nella seconda parte di stagione totalizza appena 3 apparizioni in campionato e una in Coppa Italia. L’arrivo di Papadopulo al posto di Caso è determinante, con Oscar Lopez che perde la titolarità.

“Credo che la mia difficoltà fu l'età. Per un ragazzo di 24 anni è difficile integrarsi in una squadra con tanti veterani. Come ho detto prima, mi integrarono rapidamente all'interno della rosa e fortunatamente la lingua era abbastanza simile al castigliano".

Al termine della stagione, Oscar Lopez torna in Spagna. Nell’estate 2005, il Barcellona lo cede nuovamente in prestito, ma questa volta al Betis, che a differenza della Lazio lo riscatterà, prima di girarlo al Gimnastic di Tarragona, neopromossa in Liga. Poi il Numancia e l’esperienza in Olanda al Go Ahead Eagles, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2012.

Il colpo a sorpresa dal Barcellona della prima Lazio di Claudio Lotito non è riuscito a rispettare le attese. Dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato con continuità, nonostante un rendimento inferiore alle aspettative, con l’arrivo di Papadopulo lo spagnolo si è accomodato in panchina, non lasciando alcuna traccia al termine della sua esperienza all’ombra del Colosseo, con l’aquila sul petto. Un’esperienza che però ha lasciato un segno in Oscar Lopez.

“I tifosi della Lazio? Complimenti per una passione che concede l'anima alla squadra. Hanno lasciato un'impronta in me tanto loro quanto l'inno. ‘Me encantó’".