Osasuna, Rubén García si schianta su un palo con la sua Porsche: rimane illeso

Il giocatore dell'Osasuna ha sbattuto contro un palo, prima di finire poi su un marciapiede. Rimasto illeso, oggi si è già allenato con la squadra.

Nottata di grande paura per Rubén García, che ha avuto un brutto incidente con la sua Porsche nella notte tra giovedì e venerdì. L'incidente, per fortuna, non ha recato danni al giocatore dell'Osasuna, rimasto illeso.

🚨 Rubén García, jugador de Osasuna, sale ileso tras estrellar su Porsche contra una farola https://t.co/NDEumXNKDx — MARCA (@marca) October 25, 2019

L'autista ha perso il controllo del veicolo, uscendo fuori strada e colpendo in pieno un lampione, che è finito demolito per strada. La Porsche, distrutta quasi totalmente, è finita poi sul marciapiede.

Il giocatore non ha subito alcun danno ed i test su eventuali consumi di alcool e droghe sono risultati tutti negativi.

La causa dell'incidente potrebbe quindi essere la velocità, che avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo.

Il giocatore si è allenato normalmente questo venerdì mattina a Tajonar con il resto dei suoi compagni di squadra, finalizzando la preparazione della partita di domenica contro il .