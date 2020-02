Osasuna-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Osasuna ospita il Real Madrid capolista nella 23ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Osasuna di Jagoba Arrasate ospita in casa il capolista di Zinedine Zidane nella 23ª giornata della . I rossoblù sono dodicesimi in classifica assieme al Betis con 28 punti, frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, i Blancos comandano la graduatoria a quota 49, con un cammino di 14 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, e 3 lunghezze di vantaggio sui rivali del .

Nei 75 precedenti fra le due formazioni nella Liga, il Real Madrid è in netto vantaggio nelle statistiche con 46 successi, 13 pareggi e 13 affermazioni dei navarresi. L'Osasuna non vince da 9 gare nella Liga contro il Real Madrid, con un parziale di 2 pareggi e 7 sconfitte con le merengues.

L'ultimo successo rossoblù arrivò in casa il 30 gennaio 2011, con un 1-0 targato Camuñas che regalò i 3 punti alla squadra guidata da Camacho contro i Blancos di Mourinho.

Allo Stadio Reyno de Navarra si affronteranno la squadra che ha conquistato più punti nel massimo campionato spagnolo con reti nell'ultimo quarto d'ora, e quella che in quel periodo della gara non ne ha perso nessuno.

Il Real Madrid, che desidera riscattare l'eliminazione a sorpresa dalla ad opera della , è reduce da 4 vittorie consecutive nella Liga, fra cui quella per 1-0 nel Derby contro l'Atletico nell'ultima giornata. L'Osasuna invece ha collezionato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 gare giocate nel torneo.

Chimy Avila è il miglior marcatore dei navarresi con 9 reti all'attivo ma non giocherà la sfida con il Real per infortunio: starà fuori per il resto della stagione essendosi procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Senza di lui in campionato l'Osasuna non ha finora mai vinto, con un pareggio e una sconfitta.

Karim Benzema, autore di 13 goal, è invece il bomber dei Blancos, nonché il giocatore che grazie alle sue marcature ha fatto guadagnare più punti alla sua squadra, ben 9. In questa pagina tutte le informazioni su Osasuna-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

OSASUNA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Osasuna-Real Madrid

Osasuna-Real Madrid Data: 9 febbraio 2020

9 febbraio 2020 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO OSASUNA-REAL MADRID

Osasuna-Real Madrid sarà disputata il pomeriggio di domenica 9 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Reyno de Navarra, noto anche come Estadio El Sadar. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Jesús Gil Manzano, è previsto per le ore 16.00. Sarà il 76° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Osasuna-Real Madrid. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Gli utenti DAZN potranno inoltre seguire Osasuna-Real Madrid in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Arrasate dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 e dovrà far fronte ad alcune assenze pesanti: in primis quella del bomber Chimy Avila, out per il resto della stagione a causa della rottura del crociata, oltre a lui anche quelle dello squalificato Aridane e di Kike Barja, operato di appendicite. In dubbio anche Juan Pérez, vittima di una distorsione alla caviglia. Davanti a Sergio Herrera, la linea difensiva vedrà dunque Nacho Vidal ed Estupiñán terzini, con i due García, Unai e David, a comporre la coppia centrale. In mediana Brasanac affiancherà Moncayola. Davanti invece il centravanti sarà Enric Gallego. Alle sue spalle dubbio sulla trequarti fra Amáiz e Ibañez fra chi affiancherà Roberto Torres e Rubén García.

Zidane punterà sul 4-3-3 e ha a sua volta due dubbi nell'undici titolare dei Blancos. Nel tridente d'attacco si contendono una maglia a sinistra Isco (favorito) e il giovane talento brasiliano Rodrygo, con Lucas Vazquez sulla destra e Benzema centravanti. Allo stesso modo a centrocampo Valverde insidia Toni Kroos nel ruolo di mezzala sinistra, con Casemiro playmaker e Modric mezzala destra. Davanti al portiere Courtois, invece, il reparto difensivo è praticamente scolpito con il ritorno di Carvajal a destra dopo aver scontato il turno di squalifica, Mendy a sinistra e Varane e Sergio Ramos a comporre la coppia centrale. Ancora ai box per infortunio Asensio, non sono stati convocati perché acciaccati anche James Rodríguez e Hazard.

OSASUNA (4-2-3-1): S. Herrera; N. Vidal, Unai García, David García, Estupiñán; Moncayola, Brasanac; Roberto Torres, Rubén García, Amáiz; Enric Gallego.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Isco.