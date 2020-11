Orsolini segna, Mihajlovic scherza: "Se lo sbagliava tornava a piedi"

Prosegue il rapporto particolare tra Sinisa Mihajlovic e Riccardo Orsolini. Il tecnico, al termine della partita vinta dal in casa della proprio grazie al goal di Orsolini, non ha risparmiato un'altra frecciata al suo giocatore.

Intervistato da 'Sky Sport' infatti Mihajlovic è tornato sull'errore commesso da Orsolini contro il , quando l'esterno aveva fallito l'occasione del possibile pareggio facendo molto arrabbiare l'allenatore.

"Prima mi ha fatto arrabbiare, poi no. Se sbagliava pure quello tornava a Bologna a piedi…. Quello col Napoli era più facile di quello che ha fatto oggi".

Mihajlovic poi si fa più serio ed analizza la gara di oggi, sottolineando cosa ancora non lo soddisfa.

"In generale anche con la Samp non abbiamo rischiato nulla, la cosa che mi è piaciuta poco è che ci siamo impauriti dopo il secondo goal. Potevamo prendere goal su due palle sbagliate nostre. In quei momenti la partita va chiusa”.