Orsolini risponde a Mihajlovic: "Quella frase su di me non mi è piaciuta"

Otto reti e altrettanti assist, una stagione che tutto sommato può essere considerata positiva: Riccardo Orsolini ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere lo scorso anno, anche se nell'ultimo mese le sue prestazioni hanno subìto un'evidente flessione che lo ha costretto a partire dalla panchina in alcune partite.

Calo che ha portato Sinisa Mihajlovic a usare parole dure in conferenza stampa nei confronti dell'ala di scuola .

Uscita che non è piaciuta allo stesso Orsolini: intervistato dal 'Corriere dello Sport', ha commentato così le dichiarazioni del tecnico serbo senza nascondere una certa delusione.

"Parliamo spesso e proprio perché c'è grande franchezza fra di noi non mi è piaciuto che lui abbia detto certe cose in conferenza stampa su di me".

Tra i due c'è stato un chiarimento in privato che ha messo la parola fine sulla vicenda.

"Io non ho gradito e in grande onestà non gliel’ho nascosto. Avrebbe fatto meglio a chiudermi in una stanza e dirmi le cose a quattro occhi. E visto che il rapporto è sincero lui mi ha dato una spiegazione chiara. Mi ha detto che lo ha fatto per darmi una scossa. È stata una sua strategia".