Orsolini monetizzato dalla Juventus: plusvalenza di 10 milioni per la cessione al Bologna

Riccardo Orsolini è stato riscattato ieri dal Bologna. La Juventus comunica di aver generato una plusvalenza di 10,5 milioni di euro.

Il ha ufficializzato già mercoledì l'acquisto di Riccardo Orsolini dalla , che adesso è a tutti gli effetti un giocatore rossoblu. La Vecchia Signora oggi pubblica il suo comunicato sulla cessione, con relative cifre.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di € 15 milioni pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 10,5 milioni".

Da quanto scritto si apprende quindi che la Juventus ha ottimizzato una buona plusvalenza, per altro da un giocatore che di fatto non ha mai giocato in bianconero.

Orsolini sta disputando l'Europeo Under 21 con l' , poi tornerà alla corte di Sinisa Mihajlovic per cominciare una nuova stagione al Bologna.