Orsolini, l'ultimo a segnare due goal nelle prime due gare con l'Italia: dopo, zero presenze

Prima di Retegui, Orsolini era stato l'ultimo a segnare nei primi due match. Dopo non ha più giocato con gli azzurri. Mancini: "Dipende da lui".

Dovrà essere valutato nel lungo periodo, ovvio. Ma di certo Mateo Retegui, dopo il difficile esordio del primo tempo contro l'Inghilterra, ha dimostrato di saper vedere la porta. E soprattutto di sfruttare tutte le occasioni capitate, ovvero due: goal alla prima e unica conclusione contro il team britannico, goal al primo tiro (di testa) contro Malta.

In una Nazionale azzurra in enorme difficoltà contro l'Inghilterra, la rete di Retegui è stata l'unico generale tiro nello specchio del team Mancini, mentre contro Malta, il suo goal ha sbloccato non solo il punteggio, ma anche la fiducia della rappresentativa, riuscita a rendersi continuamente pericolosa, raddoppiando con Pessina nel breve periodo.

Due goal in due gare per Retegui. Un dato che in qualità di esordiente risulta essere eccezione, in mezzo ad una regola cambiata solamente in una manciata di occasioni. Enrico Chiesa, papà di Federico, e Giorgio Chinaglia, sono stati tra i giocatori in grado di segnare nelle prime due presenze ufficiali con l'Italia, al pari dell'attuale numero 17 dell'Italia.

Prima di Retegui, però, fu Riccardo Orsolini a riuscirci. Nel 2019 l'attuale esterno del Bologna venne convocato da Mancini per la sfida contro l'Armenia in quel di Palermo: nello storico 9-1 maturato al Barbera, esordio al 46' e rete all'esordio. Festa per tanti, anche per il classe 1997.

A novembre 2020, un anno dopo l'esordio, Orsolini giocò la seconda gara con l'Italia, in questo caso contro l'Estonia: stavolta in amichevole, a differenza delle qualificazioni verso gli Europei - poi vinti - di cui faceva parte la partita contro l'Armenia. Altro goal, anche in questo caso da subentrato, nel 4-0 finale.

Da allora, però, Orsolini non ha più avuto modo di scendere in campo con gli azzurri. Due partite e due goal sembravano poter essere un'ottimo biglietto da visita per il futuro, ma il ct Mancini ha scelto altri interpreti per le corsie esterne, da Politano a Berardi.

"Ha debuttato con noi in Nazionale, quindi noi ci crediamo e ci credevamo anche tre anni fa" ha evidenziato Mancini lo scorso febbraio. "Dipende tutto da lui, come sempre. Se lui continuerà così, avrà la possibilità di rientrare".

Di fatto Orsolini, con due mesi di Serie A ancora da disputare, è ad una rete dal suo record personale in campionato (8). Decisivo per il Bologna, ma superato da diversi colleghi di fascia destra in Nazionale. Due goal nei primi due match azzurri non sono bastati per renderlo imprescindibile di Mancini.