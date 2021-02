Orsato parla in diretta tv: "Il mancato secondo giallo a Pjanic fu un errore"

Il direttore di gara, 240 prersenze in Serie A, ha parlato a Rai 2: "L'Aia vuole il confronto in tv per avere più chiarezza".

Un arbitro in diretta tv. Una piccola svolta per l'Aia. Daniele Orsato, uno dei principali fischietti italiani ed europei (ha diretto la scorsa finale di Champions League) è intervenuto in diretta tv a '90° minuto' su Rai 2.

"Non siamo felici e andiamo a vedere il motivo per cui abbiamo sbagliato, l’errore lo vediamo subito. Siamo i primi ad essere molto critici. Lavoriamo sugli errori per migliorarci. Confronto in tv? L’Aia vuole che il confronto venga usato per la chiarezza, non per la polemica".

Tra i tanti temi trattati, anche il celebre mancato secondo giallo a Pjanic in Inter-Juventus del 2018, su cui il Var da protocollo non poteva intervenire.

"Non credo serva andarlo a rivedere dopo tre anni, è un errore. La vicinanza dell’azione me l’ha fatto vedere in maniera diversa da ciò che è stato mostrato in tv, per me al momento era stato un contrasto fisico in volo".

Battuta anche sul Var e sul protocollo che lo governa, spesso oggetto di discussioni.

"Beato il Var. Noi che veniamo da una generazione di arbitri con sole decisioni di campo, il Var ci aiuta di più. Noi continuiamo a decidere in campo, ma se sbagliamo abbiamo questo salvataggio. Credo che il protocollo in questo momento stia funzionando bene. Se poi ci saranno modifiche, saranno per il bene del calcio. Penso stiano già studiando l'introduzione del Var in B e anche una scuola di 'Varisti' specializzati".

