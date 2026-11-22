Come vedere Orleans-Thionville Lusitanos con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? In questi casi può essere utile una rete privata virtuale (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore di servizi VP di fiducia e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore di servizi VP di fiducia e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita il sito dell’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app di streaming ufficiale dell’emittente sportiva titolare dei diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi a quello che hai presso l’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 13 23 nov 2026 - 14:45

L’Orleans ospita il Thionville Lusitanos in una partita di Ligue 3 tra due squadre di metà classifica in cerca di slancio.

Nelle ultime settimane entrambi i club hanno alternato gli impegni di campionato a quelli di Coppa di Francia ed entrambi arrivano alla sfida dopo aver superato il turno in coppa.

Ultimamente l’Orleans ha avuto un rendimento altalenante. Il 13 novembre ha vinto sul campo del Dijon in Coppa di Francia; prima aveva pareggiato due partite consecutive di campionato contro Villefranche Beaujolais e Valenciennes.

Tra quei due pareggi è arrivata una vittoria in coppa sul campo del Blois: l’Orleans ha quindi perso solo una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Segnare non è stato un problema, mentre è stato più difficile trovare continuità in difesa.

Il Thionville Lusitanos arriva con un rendimento recente migliore. Il 15 novembre ha travolto il Tefana 4-0 in Coppa di Francia, dopo aver battuto il Cannes 1-0 in campionato.

La difesa è stata protagonista, con la porta inviolata nelle ultime due partite. La trasferta contro l’Orleans metterà alla prova questa solidità anche lontano da casa.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita, dalle informazioni sulla trasmissione allo stato di forma e alla classifica.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti non appena confermati.

Notizie sulle squadre e rose