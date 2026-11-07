Come guardare Orlando City-New England Revolution con una VPN

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza oppure da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che torna utile una rete privata virtuale (VPN).

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 16:00 Inter&Co Stadium

L’Orlando City ospita il New England Revolution all’Inter&Co Stadium di Orlando in una partita della stagione regolare della Major League Soccer che conta molto per entrambe le squadre, con il campionato che si avvicina alla conclusione.

L’Orlando City arriva a questa sfida in un momento difficile. La squadra di Martin Perelman ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di MLS e nell’ultimo incontro ha perso 4-0 contro il Charlotte FC, un risultato che avrà aumentato la concentrazione in vista di questa gara casalinga.

L’Orlando City occupa il nono posto nella Eastern Conference e le sue speranze di accedere ai playoff sono sotto pressione. Vincere questa partita è indispensabile per mantenerle vive.

Il New England Revolution arriva a Orlando forte di un buon momento. La squadra di Marko Mitrovic ha vinto quattro delle ultime cinque partite ed è terza nella Eastern Conference. Nell’ultimo incontro ha perso 1-2 contro l’Inter Miami CF, dopo tre vittorie consecutive.

Con quel risultato contro l’Inter Miami, il New England Revolution si è assicurato un posto nella Concacaf Champions Cup 2027 e cercherà di difendere la sua posizione di vertice nella Eastern Conference, mentre la stagione regolare si avvicina alla fine.

È una sfida tra una squadra di casa alla ricerca della forma migliore e un’avversaria in fiducia, con un’identità ben definita. Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come guardare Orlando City-New England Revolution in diretta.

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